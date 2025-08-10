San Miguel no falta a su cita anual en Igaratza Los fieles del guardián de Aralar acompañaron a la imagen delarcángel desde el parking de Guardetxe hasta lamuga de Errenaga

El momento del encuentro de la Cruz de Igaratza y la imagen de San Miguel sostenida por Patxi San Sebastián y el diácono de Aralar, Javier, así como Alfonso Garciandia y Mendikute.

Puntuales como nunca han emprendido el camino desde el parking de Guardetxe los fieles del arcángel San Miguel rumbo a Errenaga, donde les esperaba la Cruz de Igaratza para darles la bienvenida. Antes, los representantes de Aralarko Adiskideak, con Patxi SanSebastián al frente, se han acercado hasta el santuario de Aralar, donde les esperaban su capellán, Alfonso Garciandia, y la imagen.

El día ha comenzado pronto para unos y otros, pero como cada segundo sábado de agosto la ilusión de que el arcángel visitara Gipuzkoa ha podido con todo, incluido el calor que apretaba desde primera hora de la mañana.

A pie han recorrido los alrededor de siete kilómetros que separan el aparcamiento de Guardetxe hasta la muga entre Gipuzkoa y Navarra donde les esperaba la Cruz de Igaratza. En el saludo oficial se ha echado de menos a los padres benedictinos de Lazkao que este año, por primera vez desde 1947, no han acudido al encuentro. Los últimos años Rufino Mujika y Juan Joxe Agirre han sido los representantes religiosos guipuzcoanos en la cita anual de Aralar, pero su avanzada edad ha impedido que estuvieran allí en esta ocasión.

Ampliar Llegada hasta Igartza con la compañía de los trikitilaris.

El año pasado, el propio Agirre ya comentó entre los fieles a la cita de Aralar que sería su último año, aunque a más de uno le costó creerlo, ya que el alegiarra siempre mostraba gran fortaleza física y una gran ilusión por estar en la única visita que realiza el arcángel San Miguel a tierras guipuzcoanas. «Alguna vez tenía que pasar y este año ha pasado», comentaban entre los fieles que se dieron cita en Errenaga. Desde allí, todos los congregados se han acercado hasta la ermita de Igaratza erigida en honor a Andra Mari. El capellán del santuario de Aralar, Alfonso Garciandia, ha sido el encargado de oficiar la misa. Hasta ella, se han acercado a pie por Arritzaga algunos fieles desde Bedaio, Alegia, Amezketa, Ordizia...

Ampliar Los fieles han aprovechado para sacarse una foto con el arcángel.

Tras el acto religioso, la música de trikitilaris y acordeonistas ha animado la jornada en el refugio tolosarra en el que no ha faltado el chorizo y la carne cocida así como la sidra y el vino. Después, ha continuado el ambiente festivo y muchos han optado por pasar el día en la sierra de Aralar antes de emprender el camino a casa.