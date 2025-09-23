Victoria de los equipos sénior de Ordizia Saskibaloia en el estreno de la temporada

Continúan los resultados positivos para los equipos de Ordizia Saskibaloia. Los equipos senior masculino y femenino iniciaron la temporada oficial con sendas victorias, mientras que ... en el resto de categorías también lograron puntos importantes.

El senior masculino venció al Take Orbela taberna por 58 a 67. Dominó el primer cuarto, donde logró una ventaja de 9 puntos, que no pudieron mantener en el segundo debido a los errores cometidos. Tras el paso por vestuarios, los urdinas reaccionaron y lograron romper el partido de nuevo. Cuando parecía que tenían el partido bajo control, con una renta de 14 puntos, volvieron los errores que casi les cuestan la victoria.

Las chicas dirigidas por Natale y Maria volvían a la competición tras más de cinco temporadas sin representación e iniciaron su nuevo recorrido con un amistodo frente al Ostadar en Majori. A pesar de no conocer al equipo rival y de los pocos minutos de entrenamiento acumulados, el partido resultó una prueba llena de emoción. El sénior femenino superó el reto ganando este primer encuentro por 55 a 28.

Ampliar El sénior femenino comenzó su nueva andadura. Ordizia Saskibaloia

El Ordizia Orkli, júnior masculino de liga vasca, también logró su primera victoria frente al Axa Amurrio, por 79 a 55 en Majori. Los pupilos de Héctor supieron dar la vuelta a innumerables contratiempos que les llevaron a una difícil situación a diez minutos del final. Pese a ello, los urdiñas lograron sobreponerse y sacar adelante el partido.

Por su parte, el Ordizia Orbinox, júnior femenino de Liga Vasca, cayó derrotado por el Araski por 56 a 51. El encuentro comenzó igualado, con el ritmo del partido repartido entre ambos equipos, aunque las locales se hicieron con las primeras ventajas. Las ordiziarras lograron darle la vuelta al marcador a mitad del segundo cuarto y, tras perder la delantera de nuevo, llegaron al último cuarto con un punto de desventaja, que no pudieron revertir.

El Ordizia Hotel Ordizia tampoco pudo hacerse con los puntos en juego contra el Saski Axular al perder por 72 a 52. El encuentro comenzó con los dos equipos jugando al ataque. Los ordiziarras tuvieron una falta de fluidez tras las anotaciones en la canasta contraria, que penalizó su esfuerzo. En el último cuarto, tras un cambio en la estrategia, lograron ganar el parcial, aunque no fue suficiente para hacerse con el partido.

El Ordizia Kuko Jatetxea, de cadete femenino de liga vasca, cayó derrotado en su estreno en la categoría por 76 a 66. Las urdiñas lucharon durante los 40 minutos, a pesar de que en algunos momentos no encontraron la forma de adaptarse al juego impuesto por las vizcaínas, que mantenían el acieto en los tiros del exterior.

El resto de los equipos de categoría cadete tuvieron más suerte. El masculino de rendimiento oro venció al Easo Basket Karting Irun por 82 a 70. Los ordiziarras comenzaron dominando el partido, pero al final del primer cuarto los donostiarras empezaron un festival de triples que redujo la ventaja y, aunque los urdiñas lograban remontar, apretaban el marcador. Los urdinas continuaron su ritmo, que dio sus frutos en el último cuarto, con una pequeña ventaja que supieron gestionar hasta el final.

El cadete femenino de rendimiento plata se hizo con el derbi frente al Arri BKL Txindoki por 55 a 62. Cogieron la delantera en el marcador desde el inicio y lo mantuvieron hasta el final, a pesar de perder la ventaja acumulada a mitad del encuentro.

El cadete femenino de participación disputó su primer partido de la temporada, un amistoso contra el Arri BKL que ganaron por 41 a 51. Las ordiziarras ofrecieron un partido muy completo, tanto en defensa como en ataque, a pesar de no acumular muchos minutos de entrenamiento.