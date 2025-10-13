Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vivienda centró el debate de las Ordenanzas Fiscales para el próximo año. A. Núñez

Ordizia

Las tasas municipales subirán un 3% con carácter general para el próximo año

La mayoría de los puntos para las Ordenanzas Fiscales se aprobaron con con los votos a favor de EH Bildu, Podemos y EAJ-PNV

Amaia Núñez

Ordizia

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:25

Comenta

El Pleno extraordinario del jueves trató las Ordenanzas Fiscales para el próximo año. En el mismo se fijaron las tasas y los impuestos municipales ... para el próximo año, con un amplio consenso entre todos los grupos municipales con los votos a favor de EH Bildu, EAJ-PNV y Podemos en su mayoría y la abstención del PSE-EE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  3. 3

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las tasas municipales subirán un 3% con carácter general para el próximo año

Las tasas municipales subirán un 3% con carácter general para el próximo año