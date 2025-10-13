Las tasas municipales subirán un 3% con carácter general para el próximo año

El Pleno extraordinario del jueves trató las Ordenanzas Fiscales para el próximo año. En el mismo se fijaron las tasas y los impuestos municipales ... para el próximo año, con un amplio consenso entre todos los grupos municipales con los votos a favor de EH Bildu, EAJ-PNV y Podemos en su mayoría y la abstención del PSE-EE.

La mayor parte de las tasas tendrán un incremento del 3% con carácter general, aunque en el caso de la recogida de residuos está subirá un 6%. Según la normativa europea actual, los vecinos tienen que asumir el coste total de la recogida de residuos de los municipios, sin causar un gasto a los Ayuntamientos, y así, el pleno ratificó el acuerdo tomado el año pasado para que esta subida sea progresiva hasta el 2027 para cumplir la legislación.

Por otro lado, el Ayuntamiento mantendrá la política de pago progresivo en función de los ingresos un año más y, del mismo modo, mantendrá los precios de algunos servicios municipales como la Haurreskola. Para calcular la cantidad a pagar por los usuarios se utilizará la referencia del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), para así «aumentar las bonificaciones y reducir las cantidades a pagar», según explicó el alcalde, Adur Ezenarro.

Además, los puntos de carga de los vehículos eléctricos tendrán el precio público correspondiente ya que hasta ahora eran gratuitos. En cuanto a otra de las novedades, las personas que vivan en alquiler y paguen el servicio de basuras serán tenidas en cuenta en función de sus ingresos.

Enmiendas

Ordizia Orain-Elkarrekin Podemos había presentado varias enmiendas parciales en las tasas e impuestos relacionados con las viviendas. Entre los diversos puntos que se desarrollaron estuvo la enmienda a la ordenanza del recargo de viviendas vacías. El pleno aprobó la propuesta de Podemos de subir el recargo al 150%, el máximo permitido por la Norma Foral, con los votos a favor de EH Bildu y Podemos, y la abstención de EAJ-PNV y PSE-EE, aunque los jeltzales declararon estar a favor pero que su voto estuvo condicionado por no haber podido examinar la enmienda con detenimiento al haber sido incluída en el último momento.

En ese mismo punto, también aprobaron la enmienda sobre eficiencia energética. En cambio, no se aprobaron las propuestas para los artículos 10.3 y 10.7 ni la disposición adicional sobre el canon de las viviendas vacías.

En el resto de las enmiendas para las ordenanzas presentadas por Ordizia Orain tampoco fueron aprobadas las relacionadas con los impuestos sobre actividades económicas; sobre vehículos de tracción mecánica; sobre construcciones, instalaciones y obras; las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. En cambio, en las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas, se aprobaron las propuestas sobre devoluciones y residuos; mientras que las demás para este punto quedaron en suspenso.

Bonificaciones

Por lo demás, continuará el sistema general de bonificaciones que se aprobó el año pasado. Los tramos de ingresos se incrementarán en función del SMI y en las familias monoparentales computarán un miembro más en la tabla que define los límites de ingresos. En el caso de las familias numerosas, para las familias con más de 4 hijos, el pleno incrementó los límites para obtener bonificaciones, ya sea en el valor catastral de la vivienda o en el límite de los caballos de los vehículos.

Una vez aprobadas por el Pleno las Ordenanzas Fiscales, se publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y se exprondrán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento; los y las ciudadanas dispondrán de un plazo de 30 días para formular reclamaciones.