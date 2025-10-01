La soberanía alimentaria centrará este mes la temática de Lutxi Irazigunea

Amaia Núñez ordizia. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:54 Comenta Compartir

El colectivo KGT ha seleccionado como tema destacado del mes Soberanía alimentaria para octubre, en su particular recopilación dirigida a quienes quieran profundizar en el mismo. Han elaborado una amplia selección de documentos en torno al tema, a través de revistas, libros, noticias, etc. que se han publicado en diferentes épocas e idiomas, para leer o informarse sobre el mismo.

Los interesados podrán consultar todo el material en el espacio Lutxi Irazigunea situado en la planta baja de Torrea (junto a KZgunea y la Escuela de Empoderamiento) y también podrán llevárselo a casa. El espacio está abierto los lunes, miércoles y viernes por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, y los martes, jueves y sábados por la mañana, de 11.00 a 13.00 horas.

Entre los documentos disponibles se encuentran, entre otros, los libros 'Bizi Baratzea' de Jakoba Errekondo y 'Comer es un acto político' de Alain Ducasse y Christian Regouby; o las publicaciones 'Gure lurra', 'Baserri bizia', 'Savia', 'Barne begiradak' o 'Sagarrondotik'.