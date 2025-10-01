Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Todo el catálogo de KGT Kolektiboa se puede consultar. A. NÚÑEZ

Ordizia

La soberanía alimentaria centrará este mes la temática de Lutxi Irazigunea

Se podrán consultar libros, publicaciones, revistas, etc., además del catálogo completo de KGT Kolektiboa

Amaia Núñez

ordizia.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:54

El colectivo KGT ha seleccionado como tema destacado del mes Soberanía alimentaria para octubre, en su particular recopilación dirigida a quienes quieran profundizar en el mismo. Han elaborado una amplia selección de documentos en torno al tema, a través de revistas, libros, noticias, etc. que se han publicado en diferentes épocas e idiomas, para leer o informarse sobre el mismo.

Los interesados podrán consultar todo el material en el espacio Lutxi Irazigunea situado en la planta baja de Torrea (junto a KZgunea y la Escuela de Empoderamiento) y también podrán llevárselo a casa. El espacio está abierto los lunes, miércoles y viernes por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, y los martes, jueves y sábados por la mañana, de 11.00 a 13.00 horas.

Entre los documentos disponibles se encuentran, entre otros, los libros 'Bizi Baratzea' de Jakoba Errekondo y 'Comer es un acto político' de Alain Ducasse y Christian Regouby; o las publicaciones 'Gure lurra', 'Baserri bizia', 'Savia', 'Barne begiradak' o 'Sagarrondotik'.

