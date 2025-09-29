Sesión informativa sobre compostaje, este miércoles en el parque Araba

A. N. ordizia. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

La Mancomunidad de Sasieta ha organizado sesiones informativas para enseñar el proceso de compostaje en varios municipios de la comarca. En Ordizia el taller será el próximo miércoles, 1 de octubre, en la zona de compostaje del parque Araba a las 16.30 horas.

Las sesiones estarán impartidas por un experto, de alrededor de una hora, en la que resolverá las dudas de los asistentes. La cita está abierta a todos los interesados, y pueden asistir igualmente quienes aún no realicen compost.