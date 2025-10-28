El sénior masculino líder, en solitario tras ganar al Biotz Aloña Mendi

Amaia Núñez ordizia. Martes, 28 de octubre 2025, 19:59 Comenta Compartir

El sénior masculino se hizo el pasado sábado el liderato en solitario de la traba tras conseguir la victoria frente al hasta entonces líder, el Biotz Aloña Mendi. Los urdiñas se pusieron por delante desde el inicio, basada sobre todo en la defensa, para ganar por 59 a 50. A pesar de los errores, el triunfo no peligró y, por ello, los jugadores con menos minutos también pudieron tener más tiempo.

El sénior femenino se hizo con su cuarta victoria contra el Luberri, por 39 a 75. El primer cuarto resultó decisivo. Las urdiñas saltaron a la cancha enfocadas totalmente en el partido, con lo que lograon una ventaja de 16 puntos. Dominaron el juego imponiendo su ritmo, y a pesar de que el equipo rival reaccionó, con una defensa en zona que les cuesta contrarrestar, las ordiziarras supieron mover el balón y, gracias al acierto desde la línea de tres, lograron aumentar la diferencia.

El Ordizia Orkli cayó derrotado frente al Salesianos Barakaldo por 60 a 82. A los urdiñas les faltó ritmo y acierto. Cuando vieron peligrar el partido reaccionaron para recortar distancias antes del descanso largo. La dinámica no continuó en la segunda parte, por lo que los rivales dominaron el juego y el marcador.

El Ordizia Orbinox ganó al Smartlog Ointxe 48 a 57 Las urdiñas dominaron en la segunda parte y abrieron brecha en el marcador. Tras el paso por vestuarios, aunque las rivales lograron acercarse en el marcador, las ordiziarras mantuvieron su juego y aumentaron la diferencia para llevarse la victoria.

El Ordizia Hotel Ordizia continúa sin suerte este temporada. La jornada pasada cayó 73 a 76 contra el Arri BKL Ernio, en un partido caracterizado por los muchos altibajos y que comenzó con un parcial de 0-8 en contra. Destacó el trabajo en defensa, pero no fue suficiente para contrarrestar la falta de acierto de cara al aro.

El Ordizia Kuku Jatetxea logró su quinta victoria en esta fase contra el Baskonia, por 95 a 66. A las ordiziarras les costo un poco entrar en el partido y fueron por detrás del marcador durante casi todo el primer cuarto. En el segundo cuarto, metieron una marcha mas consiguiendo algunas rentas. Tras el descanso, las alavesas lograron reducir la diferencia, aunque las urdiñas lograron marcar diferencias aumentando el ritmo del partido, que lograron romper en el último cuarto.

El cadete masculino de rendimiento oro cayó derrotado por el Efik ISB, líder de la clasificación, por 67 a 84. Los dos primeros cuarto se mantuvieron igualados. En el tercer cuarto cuando el desacierto de los urdiñas, tanto en defensa como en ataque, facilitó la renta de los azpeitiarras. Aunque los urdinas reaccionaron y se pusieron por delante, la expunsión de un jugador por segunda falta técnica inclinó la balanza hacia el lado rival.

El cadete femenino de rendimiento plata venció al Bera Bera Indabe Elektrizitatea por 31 a 41. En el segundo cuarto las urdiñas lograron la diferencia de más de 10 puntos, que no soltaron hasta el final del encuentro.

El cadete masculino de participación, ganó al Astigarragako Mundarro KE, por 62 a 18, en un partido que dominaron de inicio a fin. Y el cadete femenino de participación cayó derrotado por el Hondarribia Ikasbasket por 63 a 24.