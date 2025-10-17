El sénior femenino recibirá hoy en Majori al Eibar Saskibaloia

Amaia Núñez ordizia. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:48 Comenta Compartir

El polideportivo Majori acogerá una nueva jornada de baloncesto con ocho partidos de diferentes categorías. Hoy sábado a las 12.30 el equipo sénior femenino recibirá al Eibar Saskibaloia. Las urdinas lucharán para continuar invictas contra el décimo clasificado. El sénior masculino, por su parte, viajará a Donosti para enfrentarse hoy a las 18.00 al Donosti Dolphins, campeón de liga en la temporada pasada y con el que se encuentran empatados a victorias.

El Ordizia Orbinox tendrá doble jornada en Majori. Hoy reciben al Fundibide ISB a las 15.30 y mañana, a la misma hora, disputarán un encuentro amistoso contra la selección cadete femenino de Gipuzkoa. El Ordizia Orkli se enfrentará mañana a las 12.15 al Loiola Indautxu, también rival directo. El Ordizia Hotel Ordizia buscará hoy al mediodía en Hernani su segundo triunfo de la liga contra el Hernani K.E.

En categoría cadete, el Ordizia Kuko Jatetxea se enfrentará hoy al Salesianos en Barakaldo a las 16.00 horas y el equipo masculino de rendimiento oro jugará contra el Krean Ointxe en Arrasate a las 12.00 horas.

El cadete femenino de rendimiento plata, que se mantiene líder, recibirá hoy a las 09.00 en Majori al Biko Asesoría Oiarso SKT, el cuarto clasificado. A la misma hora el cadete femenino de participación recibirá al Aloña Mendi KE Buetraiz; y los chicos de la misma categoría se enfrentarán hoy a las 13.00 al Easo Basket Txinkorta en Donostia.

En infantiles, el femenino de rendimiento jugará en Majori hoy a las 12.30 contra el Askatuak; el haundi femenino se enfrentará al Arri BKL Esparru en Beasain hoy a las 09.00; y el haundi masculino jugará contra el Erroibide Irun Gorri el domingo a las 09.45 en la localidad fronteriza. Los más pequeños del Ordizia Txiki Lactuale jugarán en Majori hoy a las 10.45. Los chicos reciben al Easo Basket Urdaburu y las chicas al Goierri Goierribus Txiki.

Fútbol

Altamira acogerá tres partidos de fútbol este fin de semana, ya que la mayoría de los equipos jugarán fuera de casa. Los cadetes de primera recibirán hoy a las 09.00 al Tolosa en el anexo, los cadetes de honor a las 11.00 al Ostadar y los juveniles de primera a las 18.15 horas al Tolosa.