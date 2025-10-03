El sénior femenino de baloncesto vuelve hoy a la competición

Amaia Núñez ordizia. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El baloncesto local celebra hoy el regreso del equipo femenino de categoría sénior a la competición. Hoy debutarán en la liga ante su afición, en el partido que les enfrentará al Bera Bera a las 12.30. Desde el club animan a todos los aficionados a llenar las gradas para apoyar y animar al equipo.

El equipo sénior masculino, por su parte, buscará su tercera victoria consecutiva hoy a partir de las 18.00 horas contra el Astigarragako Mundarro K.E, en Astigarraga.

Asimismo, la mayoría de los partidos de la jornada también se disputrán hoy. El Ordizia Orkli, júnior masculino de liga vasca se enfrentará al Easo Basket Cromova a las 13.00 en el Amenabar Arena. Las chicas de la misma categoría, el Ordizia Orbinox, recien a las 15.30 al líder, el Lointek Gernika en Majori, para el que solicitan todo el apoyo de la afición para lograr la que sería su segunda victoria.

El Ordizia Hotel Ordizia, júnior masculino de rendimiento plata, viajará a Donostia para enfrentarse al Antigua Luberri K.E., colíder de la categoría, a las 18.00 en el polideportivo Benta Berri.

En categoría cadete, el Ordizia Kuko Jatetxea femenino de Liga Vasca jugará contra el Asevi Araski en el polideportivo Mendizorroza de Gasteiz a partir de las 13.00. El equipo masculino de rendimiento oro, recibirá hoy sábado en Majori a las 9.00 al quinto clasificado, el Oiarso S.K.T., y el femenino de participación recibirá a la misma hora al Zast Gyal.

En categoría infantil, el equipo femenino de rendimiento se entrenará a las 12.30 contra el Ostadar en Majori, y entre los 'haundi', el masculino se estrenará frente al Easo Basket Txindoki a las 16.00 en Donosti y, el femenino, a las 9.15 contra el CD Internacional, también en la capital guipuzcoana. Los más pequeños, del Ordizia Txiki Lacturale, jugarán a las 10.45 en Majori, las chicas contra el Easo Basket Arbe y, los chicos, contra el Bera Bera Txiki.

Mañana domingo, el cadete femenino de rendimiento plata se enfrentará al Añorga KKE Saski a las 12.00 en Donosti, y el cadete masculino de participación, tendrá su estreno liguero contra el Zast Zarautz, a las 11.15 en la localidad costera.