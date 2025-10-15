La química escondida en una paleta de pintura, este viernes en Ordizientzia

Al ver un cuadro pintado al óleo son muchas las sensaciones e ideas que puede llegar a transmitir, pero pocas personas habrá que reflexionen ... sobre la pintura que se ha utilizado. Más de una vez se ha hablado de los trabajos de alquimia que realizaban los grandes maestros de la pintura de hace siglos para que esos colores hayan llegado hasta nuestros días. Esa ciencia también se encuentra en las pinturas que se utilizan hoy en día. El químico Oskar Gonzalez Mendia explicará la química que hay detrás de la paleta de los pintores en la ponencia que ofrecerá mañana a las 19.00 en la casa de cultura Barrena.

En la charla González explicará cómo surge la pintura y los colores, pues al escuchar óleo queda claro que el óleo o aceite está entre sus ingredientes. «Pero, ¿se puede utilizar cualquier óleo para pintar? Y, si el óleo es transparente y amarillento, ¿qué es lo que da a la pintura el color que queremos?», lanza algunas cuestiones.

Así, mostrará las características que deben tener los óleos que se emplean para estas elaboraciones y enseñará cuáles son los pigmentos de los que surgen los colores, que pueden ser obtenidos de plantas y animales, o extraídos de minerales o sintetizados. Además, analizará los cambios químicos que pueden sufrir este tipo de pintura y sus consecuencias.

Oskar González Mendía es químico y doctor en química analítica por la UPV-EHU. Tras terminar el doctorado trabajó en una empresa especializada en análisis de alimentos. Realizó el postdoctorado en la universidad de Leiden, en los Países Bajos. Tras varios años como profesor de la Facultad de Ciencia y Tecnología, ahora enseña en el grado de Conservación y Restauración de Patrimonios Culturales de la Facultad de Bellas Artes. Además, en esa facultad estudia los bienes culturales y lleva a cabo su principal línea de investigación que se centra en el estudio de las degradaciones que sufren los óleos contemporáneos.

Además de investigador y profesor, dedica parte de su tiempo a la divulgación de la ciencia. En esta labor, escribe en varias revistas y páginas web, como por ejemplo, Zientzia Kaiera, Cuaderno de Cultura Científica, Jot Down, Principia, etc. También es colaborador de programas como Norteko Ferrokarrila y Faktoria de Euskadi Irratia; y La Mecánica del Caracol de Radio Euskadi, entre otros. En 2020 publicó el libro 'Por qué los girasoles se marchitan'.