Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oskar Gonzalez explicará cómo se realizan las pinturas al óleo. Lemniskata

Ordizia

La química escondida en una paleta de pintura, este viernes en Ordizientzia

Oskar González Mendia ofrecerá la segunda ponencia del ciclo organizado por Lemniskata

Amaia Núñez

Ordizia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:47

Comenta

Al ver un cuadro pintado al óleo son muchas las sensaciones e ideas que puede llegar a transmitir, pero pocas personas habrá que reflexionen ... sobre la pintura que se ha utilizado. Más de una vez se ha hablado de los trabajos de alquimia que realizaban los grandes maestros de la pintura de hace siglos para que esos colores hayan llegado hasta nuestros días. Esa ciencia también se encuentra en las pinturas que se utilizan hoy en día. El químico Oskar Gonzalez Mendia explicará la química que hay detrás de la paleta de los pintores en la ponencia que ofrecerá mañana a las 19.00 en la casa de cultura Barrena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2 La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  3. 3

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  4. 4

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  5. 5 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  6. 6 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  7. 7 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  8. 8

    Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina
  9. 9 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  10. 10

    El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La química escondida en una paleta de pintura, este viernes en Ordizientzia

La química escondida en una paleta de pintura, este viernes en Ordizientzia