Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andonegi eta Elorza, gorriz, Euskal Jolaseko bikoaren aurkako partidaren aurretik. Oiangu P. E.

Ordizia

Pala motzeko txapelketan hasiera txarra izan dute oiangutarrek

Gaur iluntzean hiru partida jokatuko dituzte Olaberriako frontoian, bai nagusi zein jubenil mailakoak

Amaia Núñez

Ordizia

Osteguna, 13 azaroa 2025, 20:14

Comenta

Pala motzeko jokora egin gabe daude oraindik Oiangu Pilota Elkarteko jokalariak eta hori nabaritu zen Gipuzkoako Txapelketako lehenengo jardunaldian. Nagusi mailan bi partida izan zituzten, baina ezin izan zuten garaipenik lortu, gogoz saiatu arren.

Lehenengo mailan, Aimar Etxeberria eta Zuhaitz Letamendiak osatutako bikoteak gogor lan egin zuen Errepalako Ibargaray-Navarro bikoaren aurka. Hasieratik argi zuten partida gogorra izango zela, eta, gertu izan bazuten ere, 31-40 emaitzarekin galdu zuten.

Bigarren mailari dagokionean, Aratz Elorza eta Azeari Andonegi nagusitasunez aritu ziren Euskal Jolaseko Badiola-Garikanoren aurka. Hala ere, pilota aldaketa batek partiduaren noran-tza guztiz aldatu zuen, garaipena debarren eskuetan utziz 36-40 emaitzarekin. Gonzalez eta Oyarbidek, atsedenaldiaren ondoren, jardunaldi honetan ekingo diote lehiaketari.

Pala motzari eskua hartzeko denbora behar izan dute oiangutarrek eta datozen jardunaldietan ere gogor arituko dira lanean emaitza hauek hobetu ahal izateko.

Bestalde, Oiangu Pilota eskolako infantil mailako jokalariak ere lehiatu ziren. Ikus izeneko modalitatean estreinatu ziren pasa den asteburuan. Hauek ere guztiz saiatu ziren garaipenaren bila, baina ezinezkoa izan zuten. Oiangu 1 bikoak 27-20 galdu zuen Ilunpe 2ren aurka eta Oiangu 2 bikoteak 16-30 Zumaia 1ekoen aurka.

Asteburuko partiduak

Jardunaldi honetan lau partida jokatuko dituzte etxean, horietatik hiru gaur arratsaldean izango dira ikusgai, 19:00etan hasita Olaberriako udal pilotalekuan. Lehenengo mailako partidak emango dio hasiera jaialdiari. Etxeberria-Letamendiak Gaztelekuko ...ren aurka jokatuko dute. Segidan, jubenil mailakoen partida izango da, Gaztelekuko bikoa izango dute aurkari, eta, azkenik, Gonzalez-Oyarbidek Errepalako bikoa hartuko du.

Bihar larunbatarekin, 19:00etan nesken gomazko partida jokatuko da. Gainera, Andonegi eta Elorzak Altzatarraren aurka jokatuko dute bihar, 12:00etatik aurrera Donostian.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  8. 8 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pala motzeko txapelketan hasiera txarra izan dute oiangutarrek

Pala motzeko txapelketan hasiera txarra izan dute oiangutarrek