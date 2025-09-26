El Ordizia Orkli recibe al Bilbao Basket Fundazioa, uno de los máximos rivales

Amaia Núñez ordizia. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:13 Comenta Compartir

Majori acoge hoy la jornada de baloncesto, a excepción del partido del senior masculino que se jugó ayer por la tarde. El partido destacado de la jornada es el del junior masculino de Liga Vasca, el Ordizia Orkli, que recibe al Bilbao Basket Fundazioa a las 17.30 horas. Por ello, desde el club invitan a los aficionados a llenar las gradas y animar al equipo urdiña y ayudar a que la victoria se quede en casa.

Es el tercer encuentro de liga regular para los chicos de Héctor. A pesar de perder contra el Baskonia, demostró el coraje que hace falta para enfrentarse a estos equipos que son auténticas selecciones en las que incluso militan jugadores internacionales.

Además, en el primer partido del día, el cadete femenino de rendimiento plata se enfrentarán en Majori a Etxaniz autoeskola ISB a las 09.00 horas. Las ordiziarras que tienen pleno de victorias en este arranque de temporada están demostrando que van a ser un equipo al que hay que tener muy en cuenta. Por otro lado, las azpeitiarras vienen con una victoria en su casillero.

A continuación, el infantil masculino de participación se estrenarán en esta temporada y categoría a las 10.45 con un partido amistoso contra el Arri BKL.

Al mediodía, el Ordizia Hotel Ordizia, junior masculino de rendimiento plata, se medirá en Majori al Aloña Mendi a partir de las 12.30 horas. Los ordiziarras llegan de cosechar la primera derrota, se enfrentarán a un equipo que aventaja en solo un puesto a los urdinas. Por tanto, será un encuentro clave para no perder puestos y desengancharse de los equipos que se sitúan en la parte más alta.

El Ordizia Kuko Jatetxea, de cadete femenino de Liga Vasca, recibirá al Easo Ibaeta Basket Gamma a las 15.30 en su tercer partido de liga, un partido con el que están empatados a puntos.

Fuera de casa disputarán dos encuentros. El Ordizia Orbinox, junior femenino de Liga Vasca se medirá al Easo Ibaeta Basket Oriamendi en Donostia, un equipo con el que está empatado a puntos; y el cadete masculino de rendimiento oro, se enfrentará al Zast Dance, a partir de las 16.30 horas en Zarautz. Los de la costa ocupan la primera plaza gracias al basket average, seguidos por los ordiziarras.

Fútbol

El primer equipo del Ordizia recibirá hoy a las 12.15 horas al Ilintxa en Altamira, en su estreno en casa. Tras empatar en el primer encuentro de liga contra el Aretxabaleta, saldrán a por los tres puntos en juego.

Antes de ese partido, a las 10.00 horas, el juvenil de honor se enfrentará al Lazkao, también en Altamira; y el cadete de primera Ordizia C, recibirá al Hernani en el Anexo, mientras que el Ordizia B disfrutará de descanso en la primera jornada. A las 12.00 horas, el infantil haundiak jugará contra el Tolosa en el Anexo.