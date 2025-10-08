La iniciativa Irazigunea se extenderá al Goierri con una selección itinerante

El proyecto Irazigunea ha dado un nuevo salto en su objetivo de fomentar el pensamiento crítico. KGT Kolektiboa llevará su extenso archivo a otros municipios ... del Goierri para que todos los vecinos puedan acceder a los documentos.

Actualmente el archivo cuenta con una amplia variedad de material editorial y audiovisual, como libros, documentales, folletos, catálogos, revistas, investigaciones, etc. recopilados durante más de tres décadas por sus impulsores. El año pasado pusieron en marcha el local Lutxi Irazigunea, cedido por el Ayuntamiento de Ordizia en la casa Torrea, para compartir toda esa información con los conciudadanos. Txarli y Mate, sus impulsores, viendo el alcance limitado que tiene el local de Ordizia, decidieron dar un paso más para llevar ese archivo a vecinos de otros municipios.

En un principio se encontraron la limitación de espacios disponibles, ya que los Ayuntamientos de la comarca son en su mayoría pequeños y no cuentan con locales adecuados, a pesar de la buena acogida que tuvo el proyecto. Así, han encontrado la salida en Irazigune Ibiltaria, una biblioteca itinerante.

El proyecto continuará la línea de su 'hermana mayor' Lutxi. Será un espacio temático que estará disponible durante un mes o los días que acuerden con cada consistorio.

Esta nueva fase del proyecto comenzará este mismo otoño. Olaberria será el primer municipio, a donde llevarán su selección sobre memoria histórica. Estará disponible todo el mes de noviembre en un local municipal. Igualmente tienen previsto trasladar la exposición y consulta, aún sin temática cerrada, a Ataun para diciembre. En este caso se ubicará en una zona de la biblioteca.

Para llevar a cabo esta iniciativa también se han puesto en contacto con diversas asociaciones de los municipios, como son los jóvenes o los jubilados. Ellos serán los encargados de gestionar el archivo de KGT Kolektiboa en las horas que Txarli y Mate no puedan estar. Irazigune Ibiltaria funcionará del mismo modo que en Ordizia. Las personas interesadas podrán consultar en el mismo local la información, o también podrán llevar a casa para su estudio.