Importante victoria del sénior masculino contra el Elorri Aldapa

Amaia Núñez ordizia. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El primer equipo urdiña abrió la jornada con positividad al vencer al Elorri Aldapa-ZTB Garbiketak el viernes pasado en Majori. Arropados por su público y con todos sus efectivos disponibles, los chicos de Braiss y Manex saltaron a la cancha bien posicionados, con buen movimiento del balón y ejecutando bien las indicaciones, con el único pero del poco acierto debajo del aro.

El partido se mantuvo igualado en el marcador, aunque la falta de acierto y coordinación les llevó a estar 9 puntos por debajo a falta de 6 minutos. Los urdiñas lograron reaccionar y con un parcial de 19-5 dieron la vuelta al marcador para ganar por 70-65.

El Ordizia Orkli, en cambio, cayó derrotado 41-91 frente al Fundación Bilbao Basket. Los ordiziarras pelearon desde el inicio, aunque los vizcaínos dominaron el juego en la cancha y también el psicológico, que dificultaba el trabajo urdiña. Aun así, Héctor se mostró muy orgulloso de la actitud del equipo en los 40 minutos.

El júnior femenino de Liga vasca, el Ordizia Orbinox, también perdieron, 73-62 contra el Easo Ibaeta Basket Oriamendi. El encuentro comenzó igualado, con la delantera en el marcador cambiando de manos. La igualdad se mantuvo en el segundo tiempo, pero un parcial de 11-2 para las locales lograron adelantarse 10 puntos en el marcador. Tras el paso por vestuarios, las chicas de Ander lograron reducir la renta, pero llegaron a los últimos 10 minutos con la misma distancia y, tras un último cuarto con la misma dinámica del tanteo, no pudieron darle la vuelta al marcador.

El Ordizia Hotel Ordizia, junior masculino de rendimiento plaza cayó derrotado en casa contra el Aloña Mendi por 44 a 77. A los urdinas, con siete efectivos solamente, les costó meterse en el encuentro y concedieron muchas canastas en contra, decisivas al final del partido.

En categoría cadete, el Ordizia Kuko Jatetxea venció al Easo Ibaeta Basket por 67-63, en un partido que estuvo condicionado por la precipitación, los nervios y las ganas de conseguir los puntos. Las urdiñas se adelantaron en el marcador, pero la ventaja les bloqueó y dieron alas a las rivales, con lo que llegaron por detrás al descanso largo. A la vuelta, reaccionaron para hacerse con la delantera en el marcador, aunque malas decisiones en el último cuarto pusieron en riesgo la victoria, que recondujeron con el tiempo muerto a falta de cuatro minutos.

El cadete masculino de rendimiento oro cosechó su primera derrota de la competición contra el Zast Dance por 75 a 56. Los urdiñas comenzaron por delante el marcador, que mantuvieron hasta el paso por vestuarios. En el tercer cuarto no acertaron a entrar en el encuentro tras los cambios tácticos de los zarauztarras, con solo cinco puntos sumados, y aunque en el último cuarto estuvieron un poco más acertados, no fue suficiente para darle la vuelta al marcador.

El cadete femenino de rendimiento plata logró su tercera victoria consecutiva contra el Etxaniz Autoeskola ISB por 51 a 22. El partido comenzó con poco ritmo por ambas partes, pero apretando en defensa lograron mantener la delantera en el marcador. Tras el paso por vestuarios, las pupilas de Unai salieron mentalizadas del juego y dominaron el ritmo del encuentro hasta el final.

Por su parte, el infantil masculino de participación venció al Arri BKL Kixkitza por 33 a 26 en el partido amistoso disputado en Majori. Los urdiñas no comenzaron bien el encuentro, pero a partir del segundo cuarto lograron ponerse por delante en el marcador y dominar el encuentro.