Feria solidaria del libro y disco hoy por la mañana en la Plaza

OrdiziaFeria solidaria del libro y disco hoy por la mañana en la Plaza
A. N.
ordizia.
Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:46
Hoy jueves, Kaleko Elkartasun eta Kultur Elkartea vuelve a la localidad con su puesto solidario que ofrece al gran público más de 1.000 libros, cd's y discos de vinilo en perfecto estado de conservación y a precios populares. El puesto estará de 09.30 a 13.30 horas, junto a la Kutxa.
La asociación ha renovado todo el material a la venta con esfuerzo para intentar coincidir con los gustos de los lectores y amantes de la música, ofreciendo títulos de libros y grupos de música adecuados al gusto de cada zona, tanto en castellano como en euskera.
