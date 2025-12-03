Ekitaldiz beteriko hilabetea ospatuko du liburutegiak

OrdiziaEkitaldiz beteriko hilabetea ospatuko du liburutegiak
A. N.
Ordizia.
Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:27
Abendurako hainbat ekitaldi antolatu ditu udal liburutegiak haurrentzako zein helduentzako. Datorren asteazkenean, Nerea Ariznabarretak eta Mariano Hurtadok ipuin kontaketa musikatua eskainiko dute, 'Ezberdin bezain eder' izenburupean, 17:30ean. Biharamunean, Liburu Baby Kluba egingo da hiru urtera arteko haurren-tzat, 17:00etatik aurrera.
Hilaren 16an, berriz, Mertxe Aizpuruak ipuin kontaketa saioa eskainiko du hiru eta zazpi urte bitarteko haurrentzat, 17:15etan. Gainera, hilaren 19an, Irati Goikoetxeak dinamizatzen duen euskarazko irakurle taldearen saio berri bat egongo da. Iosune Goñiren 'Ahizpa beltza' liburuari buruz hitz egingo dute.