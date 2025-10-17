Comienzo irregular del Ordizia Siglo XX esta temporada

Los equipos de balonmano están inmersos en la nueva temporada. En estas primeras jornadas, el Ordizia Siglo XX ha tenido un comienzo irregular. En ... su primer encuentro en Majori ilusionó a los aficionados al imponerse 31-22 al Munttarpe. La pasada jornada, en cambio, cayó derrotado contra el Tolosa en Usabal por 33-27. Con estos resultados, los urdiñas ocupan la octava plaza de la clasificación y mañana domingo reciben en Majori a la 13.00 al líder, el Urnieta Artola Harategia.

Por su parte, el senior femenino ha tenido un inicio de temporada «brillante», según lo describen desde el club. En su primer partido de Liga perdió ante el Egia, equipo que acaba de descender de Liga Vasca, por la mínima, 29-30, pero en los siguientes dos compromisos dio la vuelta a la situación. Venció al Lasalle Legazpi por 17-24, donde mostraron su superioridad, y el pasado fin de semana superó en un encuentro igualado al Ereintza por 26-23. En esta jornada, hoy se enfrentará al Eibar Eskubaloia B a las 12.30 en el polideportivo Ipurua.

El segundo equipo senior masculino ha realizado una trayectoria descendente, como el Ordizia Siglo XX. En su estreno de Liga ilusionó al imponerse al Leizaran por 31-20; y para después encadenar dos derrotas consecutivas. En Pasajes perdió por 29-25 contra el segundo clasificado, y la pasada jornada, 25-35 contra el líder, el Hernani. Hoy sábado se enfrentará al Saieko Sardexka taberna en el polideportivo La Salle de Donostia a las 16.30 horas.

En cambio, en categoría juvenil, el equipo masculino se mantiene imbatido tras tres jornadas. En la primera empató a 27 frente al Egia, y cosechó sendas victorias contra el Pulpo en Zumaia, por 28-30, y contra el Txingudi, por 25-16. Con estos resultados tiene asegurado participar en la fase final del Campeonato de Gipuzkoa. Hoy sábado se enfrentará al Saieko en el polideportivo La Salle de Donostia a las 20.00.

El femenino de segundo año también tiene asegurado participar en la fase final del Campeonato de Gipuzkoa con las tres victorias logradas hasta ahora. Comenzó la competición imponiéndose al Egia por 24-22, para perder frente al Saiko por 28-16, y ganar en los siguientes encuentros: 23-28 en Usurbil y 28-23 contra el Leizaran en Majori.

El femenino de primer año lleva dos victorias y dos derrotas. Perdió en su estreno en Errenteria contra el Ereintza por 33-23, se impuso en Majori al Arrasate por 28-7, donde cayó frente al Pulpo por 21-24, y en la última jornada venció al Hernani por 23-28.

En categoría cadete el inicio de la temporada ha sido dispar entre los diferentes equipos. El conjunto masculino debutó en la categoría con derrota contra el Saieko 37-29, para después ganar al Leitzaran Txuria 24-23, perder frente al Urola 43-42 y el Leizaran Horia 20-29.

En categoría femenina el equipo de segundo año ha perdido dos de sus partidos, el primero 32-15 frente al Leizaran. Continuó con un triunfo frente al Tolosa, 29-28, y finalmente cayó en Zarautz 27-18. Una victoria más les aseguraría el jugar en la zona media la fase final del Campeonato de Gipuzkoa.

Temporada desigual de los dos equipos de Liga B, el Enirio ha ganado todos sus encuentros y se encuentra en la segunda plaza de la tabla, en su último encuentro se impuso al Txingudi en Irun, 17-24. Mientras que el Oiangu ha perdido todos sus encuentros dando una sensación muy pobre, en el último perdió 6-36 frente al Saieko.

La temporada infantil comenzó el pasado fin de semana. El equipo masculino recibió la visita del Saieko, contra el que perdió 20-27 a pesar de todos sus esfuerzos. El femenino cayó derrotado 22-9 en Errenteria, frente al Ereintza. Las jugadoras ordiziarras ofrecieron un buen partido, aunque poco pudieron hacer contra un equipo con varias jugadoras de segundo año, cuestión que se notó en la cancha.