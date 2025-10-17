Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El primer equipo masculino recibirá mañana en Majori al Urnieta Artola Harategia. ORDIZIA ESKUBALOIA

Ordizia

Comienzo irregular del Ordizia Siglo XX esta temporada

El sénior femenino ha tenido un inicio de liga más positivo con dos victorias consecutivas

Amaia Núñez

Ordizia

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:48

Comenta

Los equipos de balonmano están inmersos en la nueva temporada. En estas primeras jornadas, el Ordizia Siglo XX ha tenido un comienzo irregular. En ... su primer encuentro en Majori ilusionó a los aficionados al imponerse 31-22 al Munttarpe. La pasada jornada, en cambio, cayó derrotado contra el Tolosa en Usabal por 33-27. Con estos resultados, los urdiñas ocupan la octava plaza de la clasificación y mañana domingo reciben en Majori a la 13.00 al líder, el Urnieta Artola Harategia.

