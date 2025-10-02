Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ordizia

Abierto el plazo para el pago de recibos de ocupación de vía pública y vados

A. N.

ordizia.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:13

El Ayuntamiento de Ordizia ha abierto el periodo para el pago voluntario de los recibos correspondientes a Vados, Entrada de vehículos, Ocupación de vía pública de tiendas, Baserritarrak y Cánon de Cementerio de este año. El plazo para hacer efectivo el recibo finalizará el próximo 10 de noviembre, lunes, y los recibos domiciliados se cargarán en las cuentas autorizadas ese mismo día.

Las personas que quieran solicitar o modificar las domiciliaciones bancarias para este año podrán hacerlo hasta el próximo 3 de noviembre, lunes, en las oficinas del ayuntamiento. Los contribuyentes que no tengan domiciliados los recibos, recibirán por correo ordinario la carta de pago en sus domicilios fiscales. Con ese documento se podrán efectuar el pago en las sucursales bancarias, a través de la pasarela de pagos de euskadi.eus o en la máquina situada en el ayuntamiento.

En caso de no recibir la carta de pago, habrá que solicitarla en las oficinas de atención al ciudadano del ayuntamiento dentro del periodo voluntario.

Asimismo, en el caso de la tasa de recogida de residuos, el plazo para el pago voluntario de los recibos no domiciliados finalizará el próximo lunes, día 6. El Ayuntamiento cobrará los recibos domiciliados ese mismo día en las cuentas bancarias indicadas por los contribuyentes.

