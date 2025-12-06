Lazkao estrena nuevas oficinas municipales para emprendedores

J. Z. lazkao. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha finalizado las obras de rehabilitación de dos locales ubicados en Hirigoien Kalea 56-58, con el objetivo de destinarlos a oficinas municipales para emprendedores, en colaboración con la Agencia Comarcal de Desarrollo Goieki. Este proyecto forma parte del compromiso del consistorio con la promoción del emprendimiento y el impulso económico local.

Las obras, que se han desarrollado durante los últimos cuatro meses, han transformado dos espacios previamente sin uso en instalaciones completamente renovadas y funcionales. El Local 1, con 56,66 m², contará con tres despachos y un office, mientras que el Local 2, de 32,92 m², dispondrá de una sala de reuniones y un aseo adaptado. La inversión total ha ascendido a 112.401,03 euros más IVA, y la empresa Construcciones M.B. Antio S.L.L. ha sido la encargada de ejecutar los trabajos.