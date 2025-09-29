Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La tradicional comida de los jubilados volvió a ser uno de los atractivos principales de la jornada de San Miguel celebrada ayer. FOTOS ZABALA

Lazkao

Lazkao celebró San Miguel con tradición, música y ambiente festivo

La jornada festiva en Lazkao incluyó misa, pelota, comida de jubilados, cena popular y doble verbena con el grupo Sukar

JOSU ZABALA

lazkao.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:45

Los lazkaotarras vivieron ayer una jornada especial con motivo de la festividad de San Miguel, patrón del municipio. La programación reunió deporte, actos religiosos, música y actividades para todas las edades, y logró llenar calles y plazas en un ambiente festivo.

La mañana arrancó con el campeonato de pelota a las 10.30, cita habitual en el programa que congregó a numerosos aficionados en el frontón. Poco después, a las 12.00, se celebró la misa mayor, que contó con una amplia participación y mantuvo el carácter solemne de la festividad.

Mientras tanto, los niños y jóvenes pudieron disfrutar del parque infantil y juvenil, instalado tanto en horario de mañana como de tarde (de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00), lo que permitió que las familias compartieran también la jornada en un entorno lúdico.

Uno de los momentos más concurridos llegó al mediodía con la comida de jubilados, celebrada a las 14.00. El encuentro sirvió para reconocer a las personas mayores del municipio, que disfrutaron de un almuerzo en compañía y un ambiente cargado de emoción y cercanía.

La música puso ritmo a la tarde. A las 19.00, el grupo Sukar ofreció la primera verbena en la plaza, animando a vecinos y visitantes antes de la cena popular de las 20.30, que volvió a ser uno de los actos más multitudinarios del día. Tras reponer fuerzas, la fiesta continuó con la segunda verbena de Sukar a las 22.30, que prolongó la celebración hasta bien entrada la noche.

Cine en el Areria hasta hoy

Las fiestas se han complementado con la programación cultural en Areria Aretoa, que desde el viernes proyecta la película Maspalomas, dirigida por Moriarti y presentada en el Festival de San Sebastián.

El largometraje, que ha despertado gran interés, podrá verse todavía hoy martes, día 30, con doble sesión a las 19.00 y 21.00, coincidiendo con el Día del Espectador.

Con todo ello, Lazkao cerró ayer un Día de San Miguel participativo y diverso, donde la tradición, la música y la convivencia volvieron a ser los ejes de una celebración muy esperada por la ciudadanía. El buen tiempo acompañó durante toda la jornada, lo que contribuyó a que la participación fuese alta y que la plaza y las calles de la villa se llenaran de ambiente festivo. Vecinos y visitantes disfrutaron de la vitalidad de la fiesta, que volvió a demostrar la fuerza de las tradiciones locales en el calendario cultural de los lazkaotarras.

