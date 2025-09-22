Lazkao se abre al cine y a las series a través de la plataforma Film Basque Country

J. Z. lazkao. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Lazkao ha dado un paso adelante en su compromiso con la cultura y la proyección exterior del municipio al incorporarse a Film Basque Country, la plataforma impulsada por el Gobierno Vasco y Zineuskadi que facilita el rodaje de películas, series y otros contenidos audiovisuales en Euskadi.

La herramienta, gratuita y dirigida a profesionales del sector, ofrece un catálogo digital de localizaciones acompañado de imágenes, descripciones técnicas, accesos y contactos de referencia, así como información sobre incentivos fiscales y un directorio de empresas audiovisuales. Todo ello con el objetivo de simplificar la planificación de producciones nacionales e internacionales desde un único punto de acceso, disponible en euskera, castellano e inglés.

En este escaparate audiovisual, Lazkao está representado con cuatro espacios especialmente significativos. La plaza del pueblo aparece como el núcleo social y cultural del municipio. El entorno urbano refleja el día a día de la vida local. El centro histórico se distingue por su valor patrimonial y arquitectónico. Y el barrio de Lazkaomendi ofrece un escenario más rural y singular. Cada uno de estos enclaves cuenta con su ficha descriptiva, lo que facilita tanto su identificación como la gestión de permisos de cara a futuros rodajes.