Impulso al emprendimiento local con la renovación de locales en Hirigoien

El Ayuntamiento, de la mano del Gobierno municipal de EAJ-PNV, ha anunciado la renovación y adecuación de los locales situados en Hirigoien 56- ... 58, con el objetivo de poner a disposición de los emprendedores espacios modernos, accesibles y funcionales que favorezcan la innovación y la creación de empleo en el municipio.

La iniciativa responde al compromiso adquirido por EAJ-PNV con la ciudadanía en su programa electoral de 2023 y se enmarca dentro de la estrategia integral del partido para apoyar el emprendimiento local y diversificar la economía de Lazkao.

Los locales han sido completamente acondicionados para convertirse en oficinas modernas y versátiles. En ellos se han habilitado tres despachos, una sala de reuniones, un office y un baño adaptado, cumpliendo con todos los requisitos de accesibilidad, seguridad y eficiencia energética. «Este proyecto no solo es una mejora de los espacios físicos, sino también una inversión directa en el futuro económico de Lazkao», ha subrayado la junta municipal de EAJ-PNV.

Accesibilidad para los locales

Desde la formación jeltzale destacan la importancia de la iniciativa «Trabajamos cada día para ofrecer a nuestros vecinos y vecinas las mejores oportunidades de desarrollo económico. Este proyecto responde a una necesidad concreta: ofrecer espacios adecuados y accesibles para que los emprendedores locales puedan crecer y, con ello, contribuir a la creación de empleo y al desarrollo de Lazkao».

La adecuación de los locales de Hirigoien se suma a otras actuaciones como las obras de Hiribarren y el impulso de la industrialdea de Kanpandegi, todas ellas dirigidas a reforzar el tejido económico y generar nuevas oportunidades para la juventud y las personas emprendedoras del municipio.

«Este es solo uno de los muchos proyectos que el ayuntamiento está desarrollando para hacer de Lazkao un lugar mejor para vivir y trabajar. Seguimos trabajando con la visión clara de crear un municipio más próspero, accesible y dinámico para todos y todas», concluye el comunicado de la junta municipal de EAJ-PNV Lazkao, que se centra ahora en sus próximos proyectos.