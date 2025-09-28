Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Gaztetxoek aberea gertutik behatzeko aukera izan zuten. Zabala
Lazkao

Herriko plaza jendez lepo Basherri egunean

Azokak, musikak eta abere erakustaldiak berriz ere landa-mundua kalera hurbildu zuten

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Lazkao

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:40

Herritarrak eta bisitari ugari Basherri Eguna ospatzeko elkartu ziren atzo Lazkaoko plaza inguruan. Goizeko 11:00etan ireki zen azoka, eguzkia lagun, eta ordutik aurrera herriko plaza jendez gainezka egon zen artisautza eta abere postuek erakarrita. Bertako ekoizpenak eta eskuz egindako artisau lanak izan ziren azokaren ardatz nagusiak, ikusmin handia piztuz.

Goizak une berezi bat izan zuen 13:00etan: ekoizleek beraien produktuen zozketa egin zuten frontoian, jendetza zabal baten aurrean. Irabazleek erosketa-txartel ugariz hornitutako saski bana eraman zituzten etxera.

Musikak ere bere lekua izan zuen, Lazkao Txiki Musika Eskolako trikitilarien doinuek giroa alaituz. Abereen erakustaldiak ere jendea liluratu zuen: txerriak, ahuntzak, antzarrak eta zaldiak herriko plazara gerturatu ziren, txikien eta nagusien arreta bereganatuz. Festa honek herritarren arteko harremanak sendotzeaz gain, tokiko ohiturak eta landa-munduko balioak gizarteratzeko balio izan zeun.

Jai-egunak aurrera egin zuen arratsaldean ere. 'Imperial Elegancia Mexicana' Mariatxi taldeak kontzertua eskaini zuen, eta lazkaotarrak jada prest daude gaur ospatuko den San Miguel egun handiaz gozatzeko irrikaz.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4

    Cuando la herencia no descansa en paz
  5. 5 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  6. 6 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  7. 7

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  8. 8

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  9. 9

    «Una empresa me contactó, lo conversé con mi esposa y decidimos venir»
  10. 10

    Donostia galopa hacia la carrera electoral de 2027 con todo abierto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Herriko plaza jendez lepo Basherri egunean

Herriko plaza jendez lepo Basherri egunean