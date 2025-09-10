Herriko mendizaleak, Arabara igandean

LazkaoHerriko mendizaleak, Arabara igandean
J.Z.
lazkao.
Asteazkena, 10 iraila 2025, 20:12
Igandean,irailaren 14an, Amalur Mendi Elkarteak mendi irteera egingo du Arabako Kantauriar Mendikatera. Helburua Cervera (1.385 m) eta Recilla (1.380 m) gailurrak igotzea izango da.Itzala tabernatik abiatuko dira 07.30ean, autoz Pipaonera joateko. Itzulera 19.00ak aldera izango da.
Arabar Errioxako jatetxe batean bazkaltzeko aukera eskainiko da (40 euro inguruan). Parte hartzeko izen-ematea aurrez egin behar da, amalur.me@gmail.com helbidean edo 660 57 80 59 telefonoan.
