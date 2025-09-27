Las fiestas de San Miguel toman carrerilla hoy con el Basherri Eguna

J. Z. lazkao. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Las fiestas de San Miguel continúan hoy domingo con una programación marcada por la tradición y la música. La jornada está dedicada al mundo rural con la celebración del XIII. Baserri Eguna, que dará comienzo a partir de las 11.00 horas en la plaza.

El evento ofrecerá un mercado de productos del caserío, puestos de artesanía y una exposición de animales, en un ambiente acompañado de música y animación. Se trata de una cita ya consolidada en las fiestas, que pone en valor las raíces rurales de la comarca y acerca a vecinos y visitantes a la vida del caserío.

Durante la mañana, la carrera Josetxo Imaz, recorrerá también las calles de Lazkao. La jornada continuará a las 18.30, con el concierto del grupo Mariachi 'Imperial Elegancia Mexicana', en Orobione si la meteorología lo permite, o en el frontón en caso de lluvia.