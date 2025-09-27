Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lazkao

Las fiestas de San Miguel toman carrerilla hoy con el Basherri Eguna

J. Z.

lazkao.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:16

Las fiestas de San Miguel continúan hoy domingo con una programación marcada por la tradición y la música. La jornada está dedicada al mundo rural con la celebración del XIII. Baserri Eguna, que dará comienzo a partir de las 11.00 horas en la plaza.

El evento ofrecerá un mercado de productos del caserío, puestos de artesanía y una exposición de animales, en un ambiente acompañado de música y animación. Se trata de una cita ya consolidada en las fiestas, que pone en valor las raíces rurales de la comarca y acerca a vecinos y visitantes a la vida del caserío.

Durante la mañana, la carrera Josetxo Imaz, recorrerá también las calles de Lazkao. La jornada continuará a las 18.30, con el concierto del grupo Mariachi 'Imperial Elegancia Mexicana', en Orobione si la meteorología lo permite, o en el frontón en caso de lluvia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  2. 2 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  3. 3

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  4. 4 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  5. 5

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  6. 6

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  7. 7

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  8. 8

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  9. 9 Detenidos por robar 13.000 euros en prendas de ropa en una empresa textil de Arrasate
  10. 10 Jennifer Lawrence, sobre Gaza: «Estoy aterrorizada, es un genocidio. Tengo miedo por mis hijos y por todos los niños del mundo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las fiestas de San Miguel toman carrerilla hoy con el Basherri Eguna