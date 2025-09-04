La Comparsa de Gigantes y Cabezudos, de visita en Cataluña

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Lazkao ha representado al municipio en las fiestas de Villasart de Dalt (Cataluña), celebradas en agosto. La agrupación ... participó en el programa festivo de esta localidad barcelonesa, compartiendo con vecinos y visitantes la riqueza de la cultura popular lazkaotarra y de la comarca, dejando boquiabiertos a los vecinos, así como a los visitantes que se dieron cita durante la celebración.

Durante su estancia, la comparsa fue recibida oficialmente por la alcaldesa Carola Llauró, quien agradeció su presencia y puso en valor «la riqueza cultural que aportan a las celebraciones». La visita permitió estrechar lazos entre ambas localidades y reforzar el intercambio cultural.

El Ayuntamiento ha expresado su reconocimiento a los integrantes de la comparsa por su compromiso y por ejercer de embajadores del municipio más allá de sus fronteras. «Iniciativas como esta ayudan a mantener viva nuestra tradición y a proyectar el nombre de Lazkao con orgullo más allá de nuestras fronteras», señalaron desde el Consistorio. Lacomparsa, prepara ya sus siguientes citas del nuevo curso.