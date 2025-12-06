Puertas abiertas para celebrar los veinte años del Centro del Queso Idiazabal

JOSU ZABALA idiazabal. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

El Centro de Interpretación y Degustación del Queso Idiazabal cumplirá veinte años el día 14, y para celebrarlo abrirá sus puertas a los vecinos y vecinas de Idiazabal durante todo el fin de semana. Las personas que se acerquen podrán disfrutar de una visita guiada y una degustación gratuita del emblemático queso, aunque será necesario inscribirse previamente escribiendo a idiazabalturismo@ gmail.com e indicando día y hora. El aforo máximo será de veinte personas por turno.

El sábado, día 13, se ofrecerán tres visitas, a las 11.15, 12.30 y 16.00. El día 14, fecha del aniversario, habrá dos sesiones, a las 11.15 y 12.30. La organización anima a inscribirse con antelación, ya que las plazas son limitadas y se espera una alta participación.

20 años de recorrido

Aunque en Goierri este centro es de sobra conocido, el aniversario es una buena ocasión para recordar su valor y trayectoria. El Centro de Interpretación y Degustación del Queso Idiazabal es un espacio divulgativo único que muestra la historia completa de este producto, elaborado con leche cruda de oveja latxa y carranzana por generaciones de pastores que han poblado las sierras vascas. El museo, de 210 metros cuadrados en planta baja, está distribuido en distintas áreas temáticas que permiten recorrer el mundo del pastoreo desde sus orígenes hasta la actualidad, conocer paso a paso el proceso de elaboración del queso y disfrutar de una cata guiada en sus propias instalaciones.

Uno de los espacios más característicos es el dedicado a la familia de Izal, un simpático ratón que acompaña al visitante en una visita virtual que explica la historia del queso de forma amena. El centro también ofrece información sobre quesos de otras denominaciones y cuenta con una reproducción detallada de una txabola tradicional de pastor, equipada con herramientas y enseres de época. Para estimular el olfato y el gusto, los visitantes pueden identificar distintos aromas de queso y realizar una cata introductoria con apoyo audiovisual en pantalla táctil, siempre guiados por el personal del centro.

Este equipamiento forma parte de la Red de Museos Enogastronómicos de Euskadi y cuenta con el Certificado de Buenas Prácticas del Club de Producto Ética Turística de Euskadi, un reconocimiento a su labor educativa y a la calidad de su experiencia museística.