Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eneko Mesak urrezko hiru domina irabazi zituen Espainiako 15 urtez azpiko txapelketan. DANOK DANENA

Tolosa Goierri

Eneko Mesa, txapeldun 15 urtez azpiko Espainiako Halterofilia Txapelketan hiru dominekin

Urrezko hiru domina eskuratuta itzuli zen etxera, bi denboratan eta total olinpikoan irabazita

Amaia Núñez

zizurkil.

Larunbata, 11 urria 2025, 20:43

Comenta

Danok Danena taldeko Eneko Mesa gazteak Espainiako Txapelketan emaitza ezinhobeak lortu zituen joan den asteburuan urrezko hiru dominarekin itzuli baitzen etxera. Culleran (Valentzia) jokatu zen Espainiako 15 urtez azpiko txapelketan parte hartu zuen, Ekaitz Cortajarena entrenatzailearekin batera.

71 kiloko kategorian parte hartu zuen, 82 kilo altxa zituen abiadan, 106 kilo bi denboratan eta 188 kilo izan zen bere total olinpikoa. Jasoaldi horiek hiru urrezo dominaren jabe egin zuten: bat abiadan, bestea bi denboran eta hirugarrena total olinpikoan. Gainera, kategoria guztiak kontuan hartuta, txapelketa guztiko hirugarren markarik hoberena lortu zuen eta, hiru dominekin batera, trofeoa ere jaso zuen.

Podiumeko sari banaketan, gainerako pultsularien artean adinez gazteena izan zen Eneko, 14 urte besterik ez baititu. Oraindik ere datorren urtea gelditzen zaio 15 urtez azpikoen artean lehiatzeko. Klubeko lagunek emaitza hauengatik zoriondu dituzte biak eta etorkizun oparoa desio diote Enekori.

Atzo Danenako pultsulariek Gasteizen jokatu zen Euskadiko Junior Txapelketan parte hartu zuten. Emakumezkoetan Isabella Gonzalez, Nahia Santxez eta Kisbel Lopez izan ziren tutularrak eta ordezko bezala joan ziren Maialen Zubeldia eta Mirari Maqueda. Gizonezkoetan, berriz, Reda El Byad eta Unai Mesak parte hartu zuten, eta, ordezko bezala, Ander Rodriguez eta Sergio Gonzalez.

Trafiko mozketak

Bulandegi bideko irisgarritasuna hobetzeko lanen baitan, Fraisoroko bidegurutzean lanak egiten hasi dira. Egingo diren obren artean, tunel azpian hoditeria berria jarriko da. Lanek trafikoan eragingo dute, bai ibilgailuentzako baita oinezkoentzako ere.

Ibilgailuen kasuan, zenbait unetan zubi azpian txandakako pasabidea ezarriko da. Era berean, unean uneko mozketak egingo dira Fraisorora igotzeko, Danenara joateko eta Joxe Arregi plazako garajeetara sartzeko. Oinezkoei dagokionez, Pasus Berri aldeko espaloia erabili beharko da. Egarrira zein Pasusera joateko plazako sarbideak egongo dira erabilgarri. Fraisoro eta Ubareko bidegurutzeetan egingo diren lan hauek hiru aste irautea aurreikusten dute. Bukatutakoan, Pasus Berri aldeko espaloian jarraituko dute lanek.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  3. 3

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  4. 4

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  7. 7 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  8. 8

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  9. 9 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  10. 10 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eneko Mesa, txapeldun 15 urtez azpiko Espainiako Halterofilia Txapelketan hiru dominekin

Eneko Mesa, txapeldun 15 urtez azpiko Espainiako Halterofilia Txapelketan hiru dominekin