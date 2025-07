Trucos para ampliar tu cuenta de Gmail de forma (casi) ilimitada Los 15 Gb. que ofrece Google en cada cuenta personal de forma gratuita pueden no ser suficientes para algunos usuarios: estas son algunas recomendaciones

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 19 de julio 2025, 09:03

Antes de nada, un aviso a navegantes. Si tu cuenta de Gmail en el móvil ha entrado en bucle con continuos mensajes de almacenamiento lleno, no te obsesiones con eliminar archivos a la desesperada: es una pérdida de tiempo. Y es que el enemigo está en casa: Google Fotos sincroniza por defecto las imágenes de tu galería, lo que acaba saturando tu pírrico espacio. En otras palabras, no vale con borrar los vídeos en HD y los correos con archivos adjuntos si no desactivas previamente la copia de seguridad desde los Ajustes.

Una vez erradicado el problema de raíz, toca ponerse manos a la obra para liberar espacio en nuestra cuenta de Google... si no quieres pasar por caja. Recuerda: Google ofrece 15 Gb. gratis repartidos en todos sus servicios (Gmail, Drive, Fotos, etc.). La forma más eficaz es aplicar el sentido común pero si aún así no hay manera, hay opciones más rebuscadas pero igual de prácticas.

1 Soluciones clásicas

Gmail. Poner orden en los miles de emails de nuestra bandeja de entrada resulta a priori misión imposible. Sin embargo, hay una forma ideal de filtrar aquellos que ocupan un mayor espacio: tirar del buscador y, sobre todo, del icono adjunto. A través de él podrás seleccionar los resultados más específicamente en función del remitente, al igual que el asunto o los archivos adjuntos.

Con todo, hay un término especialmente eficaz: el del tamaño. Así, si por ejemplo escribimos 'size:15mb' el sistema desplegará solo aquellos emails que pesen más de 15 mb. (o el tamaño que indiquemos): después sólo quedará elegir los que queramos y eliminarlos. Si vamos más allá y necesitamos marcar los emails de todas las carpetas debemos incluir la expresión 'in:anywhere'. Y a partir de ahí…

Fotos. El servicio que más desapercibido pasa pero el gran responsable de nuestras carencias. ¿Solución? Eliminar archivos o... ajustar su calidad. No hay otra. Antes de nada libera espacio borrando los ficheros innecesarios y, sobre todo, evita que se sincronicen nuevamente desde tu dispositivo. Después, accede a los Ajustes y desde la configuración de la copia de seguridad escoge entre 'Calidad original' (sube los archivos en su resolución nativa) y 'Ahorro de almacenamiento' (comprime las fotos y vídeos para reducir su tamaño a costa de una calidad menor... en un proceso sin vuelta atrás).

Drive. A nada que tengas organizados tus archivos, es el servicio que más fácilmente puedes gestionar. De hecho, desde la opción 'Almacenamiento' del menú principal ya se ordenan automáticamente los ficheros de mayor tamaño.

No obstante, hay un apartado que pasa especialmente desapercibido pero que a menudo lo condiciona todo (hasta saturar incluso tu cuenta): el almacenamiento que ocupan las copias de seguridad de WhatsApp o de los propios dispositivos Android. Y un consejo: al igual que en Gmail y Fotos, cuando borres los archivos no olvides vaciar del todo la papelera de reciclaje: de lo contrario, seguirás sin liberar espacio hasta 30 días después…

2 Soluciones avanzadas

Sincronización. A priori parece un recurso complejo pero bien organizado es de lo más práctico (a no ser que Google cambie sus políticas de uso). ¿En qué consiste? Básicamente en aprovechar el espacio disponible en una segunda cuenta de Gmail para vincularlo al de tu cuenta original. Con ello ampliaremos artificialmente nuestro espacio de almacenamiento a 30 Gb., aunque si lo hacemos con dos cuentas a la vez lo triplicaremos (45 Gb.). Y así sucesivamente. ¿Cómo? Veámoslo en Drive:

Paso a paso 1 Situación inicial: dispones de una cuenta (correo1@gmail.com) prácticamente sin espacio. 2 Crea una segunda cuenta (correo2@gmail.com) y en ella añade una carpeta con todo tipo de archivos (vídeos, backups, etc.). 3 Selecciona la nueva carpeta, pulsa sobre 'Compartir' y configura sus permisos como 'Editor'. De esta forma tendrás acceso total a los ficheros desde tu primera cuenta (la inicial). 4 Accede a la cuenta original (correo1@gmail.com), en el menú pulsa en 'Compartido conmigo' y... voilà: ya tienes acceso total.

Transferencia de propiedad. Permite mover archivos de gran tamaño de una cuenta a otra en Drive, sin perder el acceso pero liberando espacio. ¿Cómo?

Paso a paso 1 Situación inicial: tu cuenta de email (correo1@gmail.com) cuenta con un fichero muy pesado y necesitas liberar espacio. 2 Elige el archivo, pulsa en 'Compartir' y tras añadir la segunda cuenta (correo2@gmail.com) otorga el permiso de Editor. 3 Vuelve a la cuenta original y revisa los permisos del archivo a través de 'Compartir': en lugar de 'Editor' selecciona 'Transferir propiedad'. 4 Accede a la segunda cuenta y confirma otra vez el permiso: el fichero dejará de ocupar espacio en el email inicial. ¿Su gran ventaja? Además de liberar almacenamiento, mantiene el acceso directo del propio archivo.