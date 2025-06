5 motivos para apostar por la nueva Nintendo Switch 2

Ocho años después de su salida al mercado, la Nintendo Switch continúa siendo todo un éxito: ha vendido 152 millones de consolas y supera de ... largo los números de Xbox y PlayStation. Ahora la firma japonesa lo apuesta todo a una nueva consola que ve la luz con muchos alicientes para los amantes de las aventuras de Mario y Luigi, Zelda y compañía. Estos son los más destacados.

1 Juegos exclusivos

El gran atractivo de esta Nintendo Switch 2. Y es que resulta imposible resistirse a la tentación de títulos como 'Mario Kart World', videojuego divertido donde los haya que acompaña de salida a la nueva consola y que garantiza continuos piques entre los más pequeños de la casa… y los ya entrados en canas. Con todo, su catálogo promete una gran diversidad, con juegos tan adictivos como 'Donkey Kong Bananza', todo un clásico especialmente renovado, y un no menos jugable 'Drag x Drive' que se aprovecha de las posibilidades de los Joy-Con para deslizarlos como si fueran un ratón. Todo ello sin olvidar referentes como 'Cyberpunk 2077' o 'Yakuza 0'...

Ni que decir tiene que también garantiza una gran retrocompatibilidad. En otras palabras, la mayoría de los juegos de la generación anterior se podrán jugar sin problemas en la gran apuesta de Nintendo.

2 Una pantalla mejor

Títulos como 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' o 'Super Mario Bros. Wonder' son inmejorables opciones para pasar el rato fuera de casa, en una pantalla de 6,2 pulgadas a resolución 720p. Sin embargo, la experiencia en modo portátil mejora mucho en términos de nitidez y tasa de refresco cuando se disfruta del nuevo panel de 7,9 pulgadas con resolución FullHD, con soporte HDR10 y tasa variable de hasta 120 Hz. Eso sí, si lo tuyo es jugar en pantalla grande, en TV, la nueva Nintendo Switch 2 da un plus: tiene soporte para 4K a 60 fps a través del 'dock', con salida HDMI 2.1. La mejora pendiente, cómo no, la de la tecnología del panel: un OLED hubiera garantizado una experiencia mucho más sólida, con imágenes más coloridas y negros más puros (aunque también a un coste mucho mayor).

3 Mayor potencia y… DLSS

No hay duda, el rendimiento es un apartado clave para una experiencia de usuario sólida. Y el NVIDIA Tegra T239, con CPU de 8 núcleos, multiplica las opciones de la nueva consola. Pero, sobre todo, lo hace su GPU personalizada, compatible con tecnología DLSS y trazado de rayos. ¿Qué plus le da? Reconstruye la imagen por IA a una resolución superior, lo que libera recursos y permite un rendimiento mucho más fluido. De ello se beneficia una consola que hasta la fecha ha estado muy limitada en términos de potencia. ¿Consecuencia inmediata? Los 'gamers' podrán jugar a clásicos de Xbox o PlayStation como 'Borderlands 4' o 'Elden Ring', mucho más exigentes a nivel gráfico.

4 Un mando renovado

¿Un control libre de fallos? Es a lo que tiende el nuevo mando de la Nintendo Switch 2, con sendos Joy-Con (joysticks laterales que se desacoplan) que aparentan ser mucho más sólidos y compactos que los de la generación anterior. El sistema de raíles también pasa a mejor vida y en su lugar se implementa un sistema magnético, lo que debería evitar incidencias tan comunes como las de la falta de carga o detección por el riel lateral. Asimismo, también se espera que se solventen los problemas de 'drift' en los 'sticks' analógicos, al igual que esos botones (SL, SR, L o R) que dejan de responder por arte de magia. La ergonomía del mando cambia, pero resulta cómoda en mano. Y eso que su peso alcanza el medio kilogramo…

5 Mayor batería, pero...

Si hay algo que irrita (y exaspera) a muchos jugones es quedarse sin batería a mitad de partida. Es por ello que la Nintendo Switch 2 ha aumentado su autonomía: pasa de los 4.310 a los 5.220 mAh. Eso sí, cuantificarlo en horas de pantalla es muy relativo, ya que aunque se espera que pueda alcanzar las 6,5 horas, ello dependerá de la exigencia de cada título. Y si el 'gamer' de turno le dedica tiempo y esfuerzo a clásicos como 'Cyberpunk 2077', con el añadido de la tecnología DLSS… Otra cuestión a no pasar por alto es la autonomía de los Joy-Con 2: se estima en 20 horas por carga, duración similar a la anterior generación.