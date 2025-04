Justwatch: todos los estrenos de Netflix, HBO, Prime o Movistar, a un click

Iñigo Galparsoro San Sebastián Martes, 8 de diciembre 2020 | Actualizado 09/12/2020 17:44h. Comenta Compartir

¿Qué serie de culto ha estrenado hoy HBO? ¿Y con qué nuevas películas de producción propia me sorprenderá Netflix? ¿Está disponible la última temporada de ese documental deportivo que tanto me gustó el año pasado en Prime Vídeo? Estas son solo algunas de las preguntas que posiblemente te hayas hecho en alguna ocasión, abrumado por la extensa y amplia oferta de contenidos que ofrecen las diversas plataformas de vídeo en streaming. Porque, reconozcámoslo, estar al día de todas las producciones que los proveedores de contenidos añaden a sus vastos catálogos es misión imposible… a no ser que contemos con la ayuda de apps como 'JustWatch'.

La aplicación está disponible de forma gratuita tanto para iOS como para Android, y también cuenta con la opción de acceder a través del propio navegador. Con un diseño sobrio pero intuitivo, se organiza en cuatro áreas bien diferenciadas. La primera, la de 'Inicio', ofrece una serie de sugerencias en función de ciertas temáticas (civilizaciones antiguas, guerras, clásicos, etc.) y puede servir de guía para descubrir nuevas series o dar una oportunidad a películas que nos han pasado totalmente desapercibidas (especialmente si tenemos en cuenta que son muchos los contenidos que van directamente al fondo de armario de cada plataforma).

El segunda área, la de 'Novedades', es posiblemente la más útil de la aplicación. Y es que en ella se listan todos los nuevos contenidos que va incorporando cada proveedor a diario. Y lo hace de una forma visual, a base de carátulas, algo que resulta muy intuitivo si lo combinamos con la opción que ofrece de filtrar por proveedor (más de 20). En cada serie o película incorpora una ficha completa, el tráiler (en el caso de las películas), las puntuaciones que ha obtenido hasta la fecha, enlace directo al contenido, etc. Y también en qué otras plataformas está disponible.

Bajo la sección 'Popular' es posible consultar gran parte del catálogo de cada plataforma, ordenado alfabéticamente, por popularidad, calificación en IMDB, etc. El mayor potencial de este apartado está en su capacidad de filtrado, ya que es posible delimitar por ejemplo, aquellas películas de acción de una o varias plataformas (las que nos interese) de entre los años 2010 y 2020 que cuentan con una calificación de más de 8 en IMDB y que son aptas para mayores de 7 años. Las posibilidades y combinaciones posibles son inmensas.

Al igual que otras aplicaciones de esta temática, en 'Watchlist' no podía faltar la opción de organizar los contenidos a nuestro gusto, de forma que en 'Watchlist' podremos consultar nuestra lista de reproducción personalizada, compartir un contenido, marcarlo con un 'Me gusta', etc. Además, el sistema permite configurar el país de origen, de forma que también será posible consultar el catálogo de Prime Vídeo en Estados Unidos, el de Netflix en Francia, etc.