¿Es necesario un antivirus en el móvil?

Es posible que te haya llegado por SMS un código numérico acompañado de un mensaje de WhatsApp de un familiar pidiéndote que se lo reenvíes; ... también que tu supuesta sucursal bancaria te haya pedido por email la numeración de la tarjeta de crédito para comprobar una serie de movimientos sospechosos; o que, animado por tus amigos, te dispongas a descargar en tu móvil todo tipo de series y películas por medio de un enlace aparentemente inofensivo, dando todo tipo de permisos... aunque, eso sí, sin ningún tipo de 'contraprestación'. «Lo más normal es descargar en nuestros móviles todo lo que vemos. Lo instalamos sin mirar, no atendemos a los permisos y no nos damos cuenta de que una simple aplicación de linterna nos puede pedir autorización para acceder a nuestros contactos y SMS», señala José Julio Ruiz de Loizaga, responsable técnico de desarrollo de Botech, empresa de ciberseguridad, ciberinteligencia y antifraude a nivel global.

¿Más seguros que Windows?

Si bien son muchos los usuarios concienciados de la importancia de seguir una serie de pautas de seguridad en Windows, no son tantos los que mantienen la misma exigencia en sus dispositivos móviles. Pero, ¿qué riesgo de infección real hay en un smartphone? ¿Son más fiables los ecosistemas de iOS y Android que el propio Windows? «No es tanto que el sistema de Microsoft sea más o menos seguro, sino que el 90% de los usuarios usa Windows y, por ello, los grandes ataques se centran en él. Sí, hay más amenazas en PC, aunque en el móvil también están creciendo mucho. De hecho, el 'malware' bancario ya es tan peligroso en un sistema móvil como en el ordenador: que a un usuario normal le roben el dinero desde el móvil ya no es tan extraño como antes», señala.

Cinco buenos hábitos 1. Ni 'root' ni 'jailbreak'. Modificar el sistema operativo puede conllevar más permisos pero también más brechas de seguridad.

2. 'Markets' oficiales. No descargarse aplicaciones que no estén en la Apple Store o la Play Store de Android, especialmenteme las de dudosa legalidad.

3. Limitar los permisos. Valorar los privilegios que solicitan las apps. No aceptarlos, salvo los estrictamente necesarios.

4. Navegación segura. No pulsar sobre cualquier enlace ni web sospechosa en el navegador. Evitar abrir emails de remitentes desconocidos.

5. Sentido común. Evitar dar datos personales. Desconfiar de solicitudes como las de supuestos bancos o servicios de seguridad.

¿iOS o Android?

Y entre dos plataformas como iOS y Android, ¿cuál ofrece una mayor protección? José Julio Ruiz de Loizaga lo tiene claro: apuesta por el sistema de Apple, mucho más cerrado en su arquitectura pero más seguro. «Android es un entorno más abierto, indicado para que cualquier persona pueda programar en él, y por ello se puede crear un código malicioso sin mucho control. A su vez, todas las aplicaciones las revisan de forma automática para valorar que no sean 'malware'... pero no si tienen vulnerabilidades».

Sin ir más lejos, el año pasado salieron a la luz varios ejemplos de aplicaciones Android que no eran 'malware' estrictamente hablando, pero sí resultaban maliciosas: cuando el usuario las abría, «realizaban peticiones para desactivar permisos y de ahí se descargaba el 'malware' en el propio dispositivo. En este tipo de casos, se pedía el consentimiento del usuario, que siempre tiene la opción de denegarlo… aunque tienda a aceptarlos todos sin pararse a pensar en ello. En iOS, en cambio, es más complicado porque «las aplicaciones deben pasar por controles bastante más estrictos: necesitas un certificado, una firma... Apple las destripa de arriba a abajo».

Protección necesaria

Ni Android ni iOS cuentan con un antivirus de serie específico para prevenir posibles ataques, a diferencia de lo que sucede en Windows, «que trae uno bastante bueno». La pregunta resulta obvia: ¿es necesario uno en el móvil? Para el responsable técnico de desarrollo de Botech no es obligatorio, pero sí interesante. «Al igual que en el sistema operativo Windows, siempre es aconsejable tener alguna medida. No es vital, pero yo lo recomendaría. De hecho, si queremos comprobar si nuestro terminal está totalmente seguro, un antivirus -sea gratuito o de pago- podrá detectar si esa aplicación que has descargado es maliciosa o no», destaca. Sea como fuere, la clave para conservar nuestros dispositivos seguros de miradas ajenas pasa por mantener una serie de buenos hábitos y, sobre todo, sentido común. Y es que, tal y como apunta Ruiz de Loizaga, «el usuario se siente muy seguro porque tiene un antivirus, pero si tuviera un poco más de cuidado podría no necesitarlo».