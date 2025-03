El día que Haaland entró en un bucle infinito como jugador de la Real Sociedad Videojuegos tan ambiciosos como el FC25 de EA Sports, auténticas obras de arte, no están exentos de notables errores de programación y NPC que desafían toda lógica

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 1 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Minuto 90. Una Real Sociedad insaciable busca redondear la goleada ante el Lens en el descuento: el liderato en el modo 'Ultimate Team' del FC25 está en juego. Una vez más, el peligro en el equipo txuri-urdin lo lleva nuestro flamante '9', el gran fichaje del equipo para la presente temporada: Erling Haaland. El noruego, todo un depredador del área, continúa dando sobradas muestras de su instinto goleador en el Reale Arena, no exento de una gran velocidad: de hecho, su aceleración ha forzado un nuevo córner ante la impotencia del austriaco Kevin Danso. Todo discurre según los parámetros de este popular videojuego hasta que, de forma imprevista, ambos jugadores sufren un cortocircuito y se congelan junto a la línea de cal, corriendo sin parar, en bucle. Por si fuera poco, el marcador colapsa y, además del añadido, refleja que nos encontramos en el minuto 307. Y nosotros, tras un ímprobo esfuerzo, sin poder celebrar la victoria porque el Dual Sense no responde...

«Los juegos conocidos como AAA (triple A) son megaproyectos de software en los que participan centenares de personas. Además de su complejidad técnica, las opciones que ofrecen a la hora de jugar son casi infinitas, de ahí que probarlos de forma exhaustiva antes del lanzamiento no es factible», explica Borja Calvo, profesor de la facultad de informática de la UPV/EHU. Es más, este experto va más allá y explica muy gráficamente como se realiza en la práctica la detección temprana de fallos de software. «Cada 'bug' (error) aparecerá como consecuencia de una serie de acciones o pasos. Cuando una secuencia ocurra frecuentemente, lo más probable es que se detecte y corrija antes de que salga al mercado. Sin embargo, si la probabilidad es baja -porque la secuencia no es habitual- es fácil que se pase por alto».

Ampliar Erling Haaland y Kevin Danso, corriendo sobre la línea de fondo del Reale Arena en un evidente 'bug' del FC25.

En busca de 'bugs'

La realidad es que a lo largo de los últimos años algunos videojuegos con especial 'hype' han dado mucho que hablar negativamente, tanto por sus misiones imposibles, sus NPCs (personajes no jugables) erráticos o enemigos invencibles. Es el caso de 'Aliens: Colonial Marines', 'Pokémon Scarlet & Violet' o 'Sonic the Hedgehog', por citar algunos. La pregunta es obligada: ¿hay una verdadera labor de revisión? Sí, pero... en la práctica no resulta sencilla. «Las posibilidades de interacción son casi infinitas. Por ello, las pruebas se desarrollan en distintas fases», explica Borja Calvo. De primeras se hacen los tests más básicos dentro del propio equipo de desarrollo. Más adelante, es habitual realizar pruebas con personas ajenas al desarrollo ('beta testing'). Y una vez en el mercado, la tarea de corrección de errores continúa: «Los propios jugadores se convierten, en 'beta testers'».

Una vez detectados, llega la hora de que los desarrolladores se pongan manos a la obra. «Es habitual que se lancen parches y versiones actualizadas que solucionen los errores identificados una vez que el título ya está en el mercado. El proceso de monitorización y mejora es, y debe ser, continuo. De hecho, no es realista pensar que haya un juego medianamente complejo que esté libre de cualquier tipo de error», afirma Borja Calvo, antes de dar cuenta de una evidente realidad: «Es muy probable que haya una gran cantidad de 'bugs' que no lleguen a manifestarse jamás».

Ampliar Marcador del Real Sociedad - Lens, con 307 minutos de juego. Otro evidente 'bug' de un videojuego tan popular como el FC25.

Sea como fuere, la implementación de los algoritmos de Inteligencia Artificial está comenzando a llevar los videojuegos a otro nivel, con los riesgos que conlleva. Y es que la cada vez mayor cantidad de NPC multiplica los riesgos de error. «Hay situaciones en las que son evidentes, como cuando al realizar una acción nuestro personaje traspasa el suelo y cae al infinito. Sin embargo, si un NPC realiza una serie de acciones que nos parecen raras, ¿se trata en sí mismo de un error? Con el desarrollo de NPCs es posible que empecemos a ver comportamientos extraños, pero que no sean errores en sí misos. Cada vez más este tipo de personajes estarán guiados por modelos de lenguaje como los de los chatbots. Y, como sabemos, estos pueden tener cierta tendencia a 'alucinar'...».

'Bugs' más conocidos 1 Cyberpunk 2077. Físicas incomprensibles, errores constantes, NPC que desaparecen... Sony llegó incluso a eliminar el juego de su PlayStation Store. 2 Fallout 76. Grandes estudios como Bethesda también sufrieron con sus errores: servidores inestables, enemigos invencibles y exploits a objetos restringidos... 3 Assassin's Creed Unity. Caras invisibles, animaciones sin control y caídas en FPS para uno de los clásicos de Ubisoft. 4 The Elder Scrolls V: Skyrim. Un título muy valorado... pero también conocido por los dragones que volaban al revés, NPC erráticos o físicas imposibles. 5 No Man's Sky. Planetas clonados, errores en texturas y un multijugador problemático..