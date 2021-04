Estos fueron los 10 videojuegos más vendidos en España el pasado marzo 'Super Mario 3D World + Bowser's Fury' encabeza la lista de AEVI Super Mario 3D World + Bowser's Fury DV Sábado, 24 abril 2021, 09:35

Nintendo Switch sigue liderando el mercado español. Así lo atestigua la enumeración publicada por la Asociación Española de Videjuegos (AEVI) de acuerdo a los datos de Games Sales Data (GSD, el panel de referencia europeo).

De los diez títulos más vendidos (en formato físico) durante el pasado mes de marzo, siete correspondieron a la plataforma híbrida. Lista que lideraron 'Super Mario 3D World + Bowser's Fury', 'Monster Hunter Rise' y 'Animal Crossing: New Horizons'.

A continuación se desglosan los juegos más demandados por sistemas:

Todas las plataformas

1. SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER'S FURY (SWITCH)

2. MONSTER HUNTER RISE (SWITCH)

3. ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS (SWITCH)

4. GRAND THEFT AUTO V (PS4)

5. FIFA 21 (PS4)

6. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION (SWITCH)

7. MARIO KART 8 DELUXE (SWITCH)

8. RING FIT ADVENTURE (SWITCH)

9. SPIDER-MAN: MILES MORALES (PS5)

10. SUPER MARIO 3D ALL-STARS (SWITCH)

PS5

1. SPIDER-MAN: MILES MORALES

2. DEMON'S SOULS

3. MARVEL'S AVENGERS

4. ASSASSIN'S CREED VALHALLA

5. SACKBOY: A BIG ADVENTURE

6. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR

7. NBA 2K21

8. FIFA 21

9. WATCH DOGS: LEGION

10. IMMORTALS: FENYX RISING

PS4

1. GRAND THEFT AUTO V

2. FIFA 21

3. ASSASSIN'S CREED VALHALLA

4. MINECRAFT

5. NBA 2K21

6. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4

7. RED DEAD REDEMPTION 2

8. EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE

9. THE LAST OF US PART II

10. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR

PS3

1. SONIC GENERATIONS

2. SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE COLLECTION

3. TOMB RAIDER

4. GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS

5. SONIC & SEGA ALL-STARS RACING

6. TALES OF XILLIA 2

7. METAL GEAR SOLID: THE LEGACY COLLECTION

8. MINECRAFT: PLAYSTATION 3 EDITION

9. SHORT PEACE: RANKO TSUKIGIME'S LONGEST DAY

10. DRAKENGARD 3

Nintendo Switch

1. SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER'S FURY

2. MONSTER HUNTER RISE

3. ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS

4. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION

5. MARIO KART 8 DELUXE

6. RING FIT ADVENTURE

7. SUPER MARIO 3D ALL-STARS

8. JUST DANCE 2021

9. FIFA 21

10. SUPER MARIO PARTY

Nintendo 3DS

1. YO-KAI WATCH 2: PSYCHIC SPECTERS

2. POKEMON ULTRA MOON

3. POKEMON ULTRA SUN

4. ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO

5. NEW SUPER MARIO BROS. 2

6. YO-KAI WATCH 2: FLESHY SOULS

7. SUPER SMASH BROS. FOR NINTENDO 3DS

8. LUIGI'S MANSION 2

9. SUPER MARIO 3D LAND

10. MARIO KART 7

Xbox Series

1. ASSASSIN'S CREED VALHALLA

2. LITTLE NIGHTMARES II

3. IMMORTALS: FENYX RISING

4. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR

5. HITMAN 3

6. JUST DANCE 2021

7. YAKUZA: LIKE A DRAGON

8. MORTAL KOMBAT 11

9. WEREWOLF: THE APOCALYPSE: EARTHBLOOD

10. NBA 2K21

Xbox 360

1. SONIC GENERATIONS

2. SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE COLLECTION

3. SONIC & ALL-STARS RACING TRANSFORMED

4. RAYMAN LEGENDS

5. FINAL FANTASY XIII

6. SONIC UNLEASHED

7. LEGO BATMAN: THE VIDEOGAME

8. CALL OF DUTY: BLACK OPS III

9. ULTRA STREET FIGHTER IV

10. DISNEY INFINITY 3.0: STAR WARS STARTER PACK

Xbox One

1. GRAND THEFT AUTO V

2. FIFA 21

3. NHL 20

4. RED DEAD REDEMPTION 2

5. WWE 2K20

6. TOM CLANCY'S GHOST RECON: BREAKPOINT

7. PROJECT CARS 3

8. MARVEL'S AVENGERS

9. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR

10. ASSASSIN'S CREED ODYSSEY

Juegos para ordenador

1. MAFIA: TRILOGY

2. THE SIMS 4

3. FIFA 21

4. CALL OF DUTY: BLACK OPS III

5. CALL OF DUTY: BLACK OPS II

6. CALL OF DUTY: BLACK OPS

7. CALL OF DUTY: WWII

8. CALL OF DUTY: GHOSTS

9. IRON HARVEST

10. APEX LEGENDS

11. CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE

12. FOOTBALL MANAGER 2019

13. MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR

14. KERBAL SPACE PROGRAM

15. ANTHEM