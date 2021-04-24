Estos fueron los 10 videojuegos más vendidos en España el pasado marzo

Nintendo Switch sigue liderando el mercado español. Así lo atestigua la enumeración publicada por la Asociación Española de Videjuegos (AEVI) de acuerdo a los datos de Games Sales Data (GSD, el panel de referencia europeo).
De los diez títulos más vendidos (en formato físico) durante el pasado mes de marzo, siete correspondieron a la plataforma híbrida. Lista que lideraron 'Super Mario 3D World + Bowser's Fury', 'Monster Hunter Rise' y 'Animal Crossing: New Horizons'.
A continuación se desglosan los juegos más demandados por sistemas:
1. SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER'S FURY (SWITCH)
2. MONSTER HUNTER RISE (SWITCH)
3. ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS (SWITCH)
4. GRAND THEFT AUTO V (PS4)
5. FIFA 21 (PS4)
6. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION (SWITCH)
7. MARIO KART 8 DELUXE (SWITCH)
8. RING FIT ADVENTURE (SWITCH)
9. SPIDER-MAN: MILES MORALES (PS5)
10. SUPER MARIO 3D ALL-STARS (SWITCH)
1. SPIDER-MAN: MILES MORALES
2. DEMON'S SOULS
3. MARVEL'S AVENGERS
4. ASSASSIN'S CREED VALHALLA
5. SACKBOY: A BIG ADVENTURE
6. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR
7. NBA 2K21
8. FIFA 21
9. WATCH DOGS: LEGION
10. IMMORTALS: FENYX RISING
1. GRAND THEFT AUTO V
2. FIFA 21
3. ASSASSIN'S CREED VALHALLA
4. MINECRAFT
5. NBA 2K21
6. CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
7. RED DEAD REDEMPTION 2
8. EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE
9. THE LAST OF US PART II
10. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR
1. SONIC GENERATIONS
2. SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE COLLECTION
3. TOMB RAIDER
4. GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS
5. SONIC & SEGA ALL-STARS RACING
6. TALES OF XILLIA 2
7. METAL GEAR SOLID: THE LEGACY COLLECTION
8. MINECRAFT: PLAYSTATION 3 EDITION
9. SHORT PEACE: RANKO TSUKIGIME'S LONGEST DAY
10. DRAKENGARD 3
1. SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER'S FURY
2. MONSTER HUNTER RISE
3. ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS
4. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION
5. MARIO KART 8 DELUXE
6. RING FIT ADVENTURE
7. SUPER MARIO 3D ALL-STARS
8. JUST DANCE 2021
9. FIFA 21
10. SUPER MARIO PARTY
1. YO-KAI WATCH 2: PSYCHIC SPECTERS
2. POKEMON ULTRA MOON
3. POKEMON ULTRA SUN
4. ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO
5. NEW SUPER MARIO BROS. 2
6. YO-KAI WATCH 2: FLESHY SOULS
7. SUPER SMASH BROS. FOR NINTENDO 3DS
8. LUIGI'S MANSION 2
9. SUPER MARIO 3D LAND
10. MARIO KART 7
1. ASSASSIN'S CREED VALHALLA
2. LITTLE NIGHTMARES II
3. IMMORTALS: FENYX RISING
4. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR
5. HITMAN 3
6. JUST DANCE 2021
7. YAKUZA: LIKE A DRAGON
8. MORTAL KOMBAT 11
9. WEREWOLF: THE APOCALYPSE: EARTHBLOOD
10. NBA 2K21
1. SONIC GENERATIONS
2. SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE COLLECTION
3. SONIC & ALL-STARS RACING TRANSFORMED
4. RAYMAN LEGENDS
5. FINAL FANTASY XIII
6. SONIC UNLEASHED
7. LEGO BATMAN: THE VIDEOGAME
8. CALL OF DUTY: BLACK OPS III
9. ULTRA STREET FIGHTER IV
10. DISNEY INFINITY 3.0: STAR WARS STARTER PACK
1. GRAND THEFT AUTO V
2. FIFA 21
3. NHL 20
4. RED DEAD REDEMPTION 2
5. WWE 2K20
6. TOM CLANCY'S GHOST RECON: BREAKPOINT
7. PROJECT CARS 3
8. MARVEL'S AVENGERS
9. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR
10. ASSASSIN'S CREED ODYSSEY
1. MAFIA: TRILOGY
2. THE SIMS 4
3. FIFA 21
4. CALL OF DUTY: BLACK OPS III
5. CALL OF DUTY: BLACK OPS II
6. CALL OF DUTY: BLACK OPS
7. CALL OF DUTY: WWII
8. CALL OF DUTY: GHOSTS
9. IRON HARVEST
10. APEX LEGENDS
11. CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE
12. FOOTBALL MANAGER 2019
13. MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR
14. KERBAL SPACE PROGRAM
15. ANTHEM