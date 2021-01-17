Los 10 videojuegos más vendidos en España el pasado diciembre

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Domingo, 17 de enero 2021, 09:53
La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) ha hecho público el listado con los videojuegos más vendidos durante el pasado mes de diciembre en nuestro país.
'Mario Kart 8 Deluxe' para Nintendo Switch fue el título más demandado, seguido de 'Cyberpunk 2077' para PlayStation 4 y 'Animal Crossing: New Horizons', también para la consola híbrida. La enumeración completa puede consultarse a continuación:
1. MARIO KART 8 DELUXE (SWITCH)
2. CYBERPUNK 2077 (PS4)
3. ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS (SWITCH)
4. FIFA 21 (PS4)
5. JUST DANCE 2021 (SWITCH)
6. SUPER MARIO 3D ALL-STARS (SWITCH)
7. ASSASSIN'S CREED VALHALLA (PS4)
8. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION (SWITCH)
9. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR (PS4)
10. SUPER MARIO PARTY (SWITCH)
1. SPIDER-MAN: MILES MORALES
2. ASSASSIN'S CREED VALHALLA
3. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR
4. DEMON'S SOULS
5. IMMORTALS: FENYX RISING
6. SACKBOY: A BIG ADVENTURE
7. FIFA 21
8. WATCH DOGS: LEGION
9. NBA 2K21
10. DEVIL MAY CRY 5
1. FIFA 21
2. CRASH BANDICOOT 4: IT'S ABOUT TIME
3. STAR WARS: SQUADRONS
4. WATCH DOGS: LEGION
5. GRAND THEFT AUTO V
6. MARVEL'S AVENGERS
7. THE LAST OF US PART II
8. TONY HAWK'S PRO SKATER 1 + 2
9. GHOST OF TSUSHIMA
10. EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE
1. MARIO KART 8 DELUXE
2. ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS
3. JUST DANCE 2021
4. SUPER MARIO 3D ALL-STARS
5. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION
6. SUPER MARIO PARTY
7. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE
8. RING FIT ADVENTURE
9. HYRULE WARRIORS: AGE OF CALAMITY
10. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
1. ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO
2. THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D
3. LUIGI'S MANSION 2
4. MARIO KART 7
5. YO-KAI WATCH + YO-KAI MEDAL
6. MARIO PARTY: ISLAND TOUR
7. DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D
8. POKEMON ULTRA MOON
9. SUPER MARIO 3D LAND
10. NINTENDO PRESENTS: NEW STYLE BOUTIQUE 3: STYLING STAR
1. CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER
2. STAR FOX ZERO
3. FAST RACING NEO
4. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD
5. XENOBLADE CHRONICLES X
6. LEGO CITY UNDERCOVER
7. MARIO TENNIS: ULTRA SMASH
8. SUPER SMASH BROS. FOR WII U
9. CARS 3: DRIVEN TO WIN
10. STEAMWORLD COLLECTION
1. ASSASSIN'S CREED VALHALLA
2. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR
3. IMMORTALS: FENYX RISING
4. JUST DANCE 2021
5. MORTAL KOMBAT 11
6. YAKUZA: LIKE A DRAGON
7. NBA 2K21
8. PLANET COASTER: CONSOLE EDITION
9. FIFA 21
10. GEARS TACTICS
1. SONIC & ALL-STARS RACING TRANSFORMED
2. SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE COLLECTION
3. SONIC GENERATIONS
4. SONIC & SEGA ALL-STARS RACING
5. RAYMAN LEGENDS
6. SONIC UNLEASHED
7. MINECRAFT: XBOX 360 EDITION
8. FIFA 19
9. ASSASSIN'S CREED
10. LEGO JURASSIC WORLD
1. CYBERPUNK 2077
2. FIFA 21
3. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR
4. GRAND THEFT AUTO V
5. WATCH DOGS: LEGION
6. FORZA HORIZON 4
7. MARVEL'S AVENGERS
8. STAR WARS: SQUADRONS
9. MINECRAFT
10. RED DEAD REDEMPTION 2
1. FIFA 21
2. MINECRAFT
3. MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR
4. FARMING SIMULATOR 19
5. STAR WARS: SQUADRONS
6. THE SIMS 4
7. ANNO 1800
8. SID MEIER'S CIVILIZATION VI
9. ROCKET LEAGUE
10. TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE
11. COMMAND & CONQUER: REMASTERED COLLECTION
12. AGE OF EMPIRES: DEFINITIVE EDITION
13. F1 2020
14. EURO TRUCK SIMULATOR 2
15. ASSASSIN'S CREED ODYSSEY
Estos datos han sido proporcionados por Games Sales Data (GSD), panel de referencia europeo para el mercado de videojuegos liderado por la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE).
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