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Los 10 videojuegos más vendidos en España el pasado diciembre

Los 10 videojuegos más vendidos en España el pasado diciembre

Nintendo Switch dominó la campaña navideña en nuestro país

DV

Domingo, 17 de enero 2021, 09:53

La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) ha hecho público el listado con los videojuegos más vendidos durante el pasado mes de diciembre en nuestro país.

'Mario Kart 8 Deluxe' para Nintendo Switch fue el título más demandado, seguido de 'Cyberpunk 2077' para PlayStation 4 y 'Animal Crossing: New Horizons', también para la consola híbrida. La enumeración completa puede consultarse a continuación:

Todas las plataformas

1. MARIO KART 8 DELUXE (SWITCH)

2. CYBERPUNK 2077 (PS4)

3. ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS (SWITCH)

4. FIFA 21 (PS4)

5. JUST DANCE 2021 (SWITCH)

6. SUPER MARIO 3D ALL-STARS (SWITCH)

7. ASSASSIN'S CREED VALHALLA (PS4)

8. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION (SWITCH)

9. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR (PS4)

10. SUPER MARIO PARTY (SWITCH)

PS5

1. SPIDER-MAN: MILES MORALES

2. ASSASSIN'S CREED VALHALLA

3. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR

4. DEMON'S SOULS

5. IMMORTALS: FENYX RISING

6. SACKBOY: A BIG ADVENTURE

7. FIFA 21

8. WATCH DOGS: LEGION

9. NBA 2K21

10. DEVIL MAY CRY 5

PS4

1. FIFA 21

2. CRASH BANDICOOT 4: IT'S ABOUT TIME

3. STAR WARS: SQUADRONS

4. WATCH DOGS: LEGION

5. GRAND THEFT AUTO V

6. MARVEL'S AVENGERS

7. THE LAST OF US PART II

8. TONY HAWK'S PRO SKATER 1 + 2

9. GHOST OF TSUSHIMA

10. EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE

Nintendo Switch

1. MARIO KART 8 DELUXE

2. ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS

3. JUST DANCE 2021

4. SUPER MARIO 3D ALL-STARS

5. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION

6. SUPER MARIO PARTY

7. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE

8. RING FIT ADVENTURE

9. HYRULE WARRIORS: AGE OF CALAMITY

10. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD

Nintendo 3DS

1. ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO

2. THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D

3. LUIGI'S MANSION 2

4. MARIO KART 7

5. YO-KAI WATCH + YO-KAI MEDAL

6. MARIO PARTY: ISLAND TOUR

7. DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D

8. POKEMON ULTRA MOON

9. SUPER MARIO 3D LAND

10. NINTENDO PRESENTS: NEW STYLE BOUTIQUE 3: STYLING STAR

Wii U

1. CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER

2. STAR FOX ZERO

3. FAST RACING NEO

4. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD

5. XENOBLADE CHRONICLES X

6. LEGO CITY UNDERCOVER

7. MARIO TENNIS: ULTRA SMASH

8. SUPER SMASH BROS. FOR WII U

9. CARS 3: DRIVEN TO WIN

10. STEAMWORLD COLLECTION

Xbox Series

1. ASSASSIN'S CREED VALHALLA

2. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR

3. IMMORTALS: FENYX RISING

4. JUST DANCE 2021

5. MORTAL KOMBAT 11

6. YAKUZA: LIKE A DRAGON

7. NBA 2K21

8. PLANET COASTER: CONSOLE EDITION

9. FIFA 21

10. GEARS TACTICS

Xbox 360

1. SONIC & ALL-STARS RACING TRANSFORMED

2. SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE COLLECTION

3. SONIC GENERATIONS

4. SONIC & SEGA ALL-STARS RACING

5. RAYMAN LEGENDS

6. SONIC UNLEASHED

7. MINECRAFT: XBOX 360 EDITION

8. FIFA 19

9. ASSASSIN'S CREED

10. LEGO JURASSIC WORLD

Xbox One

1. CYBERPUNK 2077

2. FIFA 21

3. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR

4. GRAND THEFT AUTO V

5. WATCH DOGS: LEGION

6. FORZA HORIZON 4

7. MARVEL'S AVENGERS

8. STAR WARS: SQUADRONS

9. MINECRAFT

10. RED DEAD REDEMPTION 2

Juegos para ordenador

1. FIFA 21

2. MINECRAFT

3. MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR

4. FARMING SIMULATOR 19

5. STAR WARS: SQUADRONS

6. THE SIMS 4

7. ANNO 1800

8. SID MEIER'S CIVILIZATION VI

9. ROCKET LEAGUE

10. TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE

11. COMMAND & CONQUER: REMASTERED COLLECTION

12. AGE OF EMPIRES: DEFINITIVE EDITION

13. F1 2020

14. EURO TRUCK SIMULATOR 2

15. ASSASSIN'S CREED ODYSSEY

Estos datos han sido proporcionados por Games Sales Data (GSD), panel de referencia europeo para el mercado de videojuegos liderado por la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE).

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