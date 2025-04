Los 10 videojuegos más vendidos en España el pasado diciembre

DV Domingo, 17 de enero 2021, 09:53 Comenta Compartir

La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) ha hecho público el listado con los videojuegos más vendidos durante el pasado mes de diciembre en nuestro país.

'Mario Kart 8 Deluxe' para Nintendo Switch fue el título más demandado, seguido de 'Cyberpunk 2077' para PlayStation 4 y 'Animal Crossing: New Horizons', también para la consola híbrida. La enumeración completa puede consultarse a continuación:

Todas las plataformas

1. MARIO KART 8 DELUXE (SWITCH)

2. CYBERPUNK 2077 (PS4)

3. ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS (SWITCH)

4. FIFA 21 (PS4)

5. JUST DANCE 2021 (SWITCH)

6. SUPER MARIO 3D ALL-STARS (SWITCH)

7. ASSASSIN'S CREED VALHALLA (PS4)

8. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION (SWITCH)

9. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR (PS4)

10. SUPER MARIO PARTY (SWITCH)

PS5

1. SPIDER-MAN: MILES MORALES

2. ASSASSIN'S CREED VALHALLA

3. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR

4. DEMON'S SOULS

5. IMMORTALS: FENYX RISING

6. SACKBOY: A BIG ADVENTURE

7. FIFA 21

8. WATCH DOGS: LEGION

9. NBA 2K21

10. DEVIL MAY CRY 5

PS4

1. FIFA 21

2. CRASH BANDICOOT 4: IT'S ABOUT TIME

3. STAR WARS: SQUADRONS

4. WATCH DOGS: LEGION

5. GRAND THEFT AUTO V

6. MARVEL'S AVENGERS

7. THE LAST OF US PART II

8. TONY HAWK'S PRO SKATER 1 + 2

9. GHOST OF TSUSHIMA

10. EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE

Nintendo Switch

1. MARIO KART 8 DELUXE

2. ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS

3. JUST DANCE 2021

4. SUPER MARIO 3D ALL-STARS

5. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION

6. SUPER MARIO PARTY

7. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE

8. RING FIT ADVENTURE

9. HYRULE WARRIORS: AGE OF CALAMITY

10. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD

Nintendo 3DS

1. ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO

2. THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D

3. LUIGI'S MANSION 2

4. MARIO KART 7

5. YO-KAI WATCH + YO-KAI MEDAL

6. MARIO PARTY: ISLAND TOUR

7. DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D

8. POKEMON ULTRA MOON

9. SUPER MARIO 3D LAND

10. NINTENDO PRESENTS: NEW STYLE BOUTIQUE 3: STYLING STAR

Wii U

1. CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER

2. STAR FOX ZERO

3. FAST RACING NEO

4. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD

5. XENOBLADE CHRONICLES X

6. LEGO CITY UNDERCOVER

7. MARIO TENNIS: ULTRA SMASH

8. SUPER SMASH BROS. FOR WII U

9. CARS 3: DRIVEN TO WIN

10. STEAMWORLD COLLECTION

Xbox Series

1. ASSASSIN'S CREED VALHALLA

2. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR

3. IMMORTALS: FENYX RISING

4. JUST DANCE 2021

5. MORTAL KOMBAT 11

6. YAKUZA: LIKE A DRAGON

7. NBA 2K21

8. PLANET COASTER: CONSOLE EDITION

9. FIFA 21

10. GEARS TACTICS

Xbox 360

1. SONIC & ALL-STARS RACING TRANSFORMED

2. SEGA MEGA DRIVE ULTIMATE COLLECTION

3. SONIC GENERATIONS

4. SONIC & SEGA ALL-STARS RACING

5. RAYMAN LEGENDS

6. SONIC UNLEASHED

7. MINECRAFT: XBOX 360 EDITION

8. FIFA 19

9. ASSASSIN'S CREED

10. LEGO JURASSIC WORLD

Xbox One

1. CYBERPUNK 2077

2. FIFA 21

3. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR

4. GRAND THEFT AUTO V

5. WATCH DOGS: LEGION

6. FORZA HORIZON 4

7. MARVEL'S AVENGERS

8. STAR WARS: SQUADRONS

9. MINECRAFT

10. RED DEAD REDEMPTION 2

Juegos para ordenador

1. FIFA 21

2. MINECRAFT

3. MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR

4. FARMING SIMULATOR 19

5. STAR WARS: SQUADRONS

6. THE SIMS 4

7. ANNO 1800

8. SID MEIER'S CIVILIZATION VI

9. ROCKET LEAGUE

10. TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE

11. COMMAND & CONQUER: REMASTERED COLLECTION

12. AGE OF EMPIRES: DEFINITIVE EDITION

13. F1 2020

14. EURO TRUCK SIMULATOR 2

15. ASSASSIN'S CREED ODYSSEY

Estos datos han sido proporcionados por Games Sales Data (GSD), panel de referencia europeo para el mercado de videojuegos liderado por la Federación Europea de Software Interactivo (ISFE).