10 regalos tecnológicos para el Día del Padre de 2021

Es posible que tu aita sea uno de esos 'frikis' que disfrutan con cualquier gadget de última generación. O, al menos, de los que no ... les tiene alergia a los avances tecnológicos y solo busca estar al día. En cualquiera de estos dos casos, nada mejor que sorprenderle en el Día del Padre con alguna de estas diez propuestas. A buen seguro, no te equivocarás.

Wearable Tile Mate

Un clásico de los últimos años que sigue sin perder un ápice de sentido... si de vez en cuando la memoria le juega una mala pasada. Este llavero le ayudará a encontrar llaves, cartera y demás objetos que no sepa dónde ha dejado gracias a su conectividad Bluetooth. Y, a la inversa, también dónde se encuentra su móvil. Muy ligero, cuenta con un diseño atractivo y un alcance de 60 metros.

Precio: 20 euros

Bombillas inteligentes Philips Hue

Con tres modelos disponibles, es una de las marcas más populares, aunque no esté entre las más baratas del mercado. Las Philips Hue son fácilmente programables para que cambien de color (en función de la versión) o se apaguen a determinadas horas según nuestros intereses. Compatibles con Alexa, Google Home y Siri, son fácilmente configurables a través de una completa aplicación móvil, y servicios como IFTTT permiten exprimirlas al máximo con unas rutinas ya configuradas previamente.

Precio: desde 29 euros (versión básica)

Auriculares Realme Buds Air Pro

Ofrecen una notable calidad de sonido a un precio contenido. Ligeros y cómodos en el día a día, los Realme Buds Air Pro destacan por la calidad de audio a la hora de escuchar todo tipo de música, con unos graves solventes y unos agudos que cumplen para todo tipo de usuarios. Cuentan con cancelación de ruido activa (35 dB), así como una autonomía que alcanza las 4-5 horas (y más de 20 con su recarga en el estuche). Son compatibles con los asistentes de voz más habituales y disponen de variedad de opciones accesibles por medio de toques y gestos.

Precio: desde 43 euros

Altavoz inteligente Echo Show 5

Compatible con el asistente de voz Alexa, cuenta con un diseño sobrio y compacto (14,8 x 8,6 x 7,3 cm.) y un peso que apenas supera los 400 gramos, lo que le convierten en un complemento ideal para cualquier ubicación en el hogar. Destaca por el añadido que ofrece su pantalla de 5,5 pulgadas, con la que se puede sacar un mayor partido a gran cantidad de 'skills': desde visualizar videoclips o leer las letras de las canciones que están sonando hasta seguir el paso a paso de cualquier receta de cocina y conocer la situación del tráfico. Cuenta con un altavoz de 4W de potencia e incluye una cámara frontal pensada para videollamadas.

Precio: desde 57 euros

VPN Surfshark

Las VPN (Virtual Private Network) se han convertido en una tecnología imprescindible por la gran privacidad que ofrecen en internet. Al igual que otras propuestas (NordVPN, Cyberghost, etc.), Surfshark encripta tu información y las direcciones web a las que accedes, de forma que las hace invisibles para cualquiera que quiera acceder a tus datos. No guarda registros y cuenta con cantidad de servidores por todo el mundo, lo que le permite evitar todo tipo de restricciones geográficas a la hora de acceder a contenidos. Dispone de perfiles específicos para torrents y buena compatibilidad para servicios de 'streaming'. Imprescindible si tu aita acostumbra a hacer uso de redes WiFi públicas (restaurantes, bibliotecas, etc.).

Precio: 60 euros (suscripción bianual)

Smartwatch Huawei Watch Fit

Completo reloj inteligente con forma de pulsera, GPS incorporado y atractivo diseño. Dispone de una pantalla Amoled de 1,6 pulgadas que se ve muy bien a plena luz del sol. Destaca por estar especialmente enfocado al ejercicio y a la salud, con cantidad de rutinas y deportes (hasta 96) y una serie de actividades personalizadas con un entrenador 'animado'. Cuenta con contador de pasos, control de frecuencia cardíaca y detector de saturación de oxígeno en sangre. Su batería da de sobra para más de diez días de uso ininterrumpido.

Precio: 79 euros

PLC Devolo dLAN 500 WiFi ac

Extensor de señal que lleva la conexión a internet al resto del hogar través de la red eléctrica. Está especialmente indicado para ampliar la cobertura a aquellas habitaciones que se encuentran más alejadas del router (y que, por tanto, tienen una señal inalámbrica más débil -o inexistente-). Además del acceso a internet por cable (Ethernet), este modelo también hace de repetidor, de forma que podremos exprimir al máximo el WiFi desde todo tipo de dispositivos. Garantiza hasta 500 Mbps de velocidad y ofrece una notable estabilidad. Su puesta a punto resulta muy intuitiva y apenas requiere de unos minutos de configuración.

Precio: 100 euros

eReader Kobo Clara HD

Lector de libros electrónicos que se postula como la gran alternativa a los Kindle de Amazon. Con un diseño compacto (159,6 x 110 x 8,35 mm. y 166 gramos de peso), su panel de 6 pulgadas y 300 ppp. de densidad le garantizan una buena definición. Es compatible con los formatos más populares (ePub, mobi, pdf, etc.) y llega con cantidad de opciones de configuración de lectura (tipografía, interlineado, márgenes, etc.). Dispone de 8 Gb. de memoria interna y una batería que da para varias semanas (en función del uso).

Precio: desde 129 euros

Móvil Poco X3 NFC

Smartphone con gran relación calidad-precio que sigue siendo una opción muy recomendable en la gama media. Y es que por menos de 180 euros ofrece unas prestaciones muy solventes: pantalla FullHD+ de 6,67 pulgadas y 120 Hz de frecuencia de refresco, un procesador de garantías como el Snapdragon 732G, 6 Gb. de RAM, 64 ó 128 Gb. de almacenamiento, buena conectividad (WiFi dual, NFC, etc.) y una cuádruple cámara principal de hasta 64 Mpx. con apertura f/1.89. Por si fuera poco su batería de 5.160 mAh ofrece hasta dos días (en función del uso), con el añadido de que se puede recargar al completo en apenas una hora.

Precio: desde 176 euros

Realidad virtual Oculus Quest 2

Unas gafas ideales para iniciarte en el mundo de la realidad virtual. Apenas pesan 502 gramos, resultan cómodas y permiten jugar con total independencia del ordenador, sin ningún tipo de cable de por medio. Su resolución, de 1.920 x 1.832 píxeles por ojo, ofrece una buena experiencia visual, aunque a nivel de frecuencia de refresco no alcanza aún los 90 Hz. El sonido también está a la altura, algo muy importante en esa sensación de inmersión tan necesaria en este tipo de gadgets.

Precio: desde 350 euros