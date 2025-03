Así te engañan al comprar tu nuevo móvil

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 29 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Tecnología de última generación para pantallas plegables, una memoria de almacenamiento que sale al rescate de una RAM ya de por sí excelsa, velocidad de vértigo para cargar el móvil en apenas cinco minutos... las promesas de los fabricantes no siempre se ajustan a la realidad y, lo más preocupante, a las verdaderas necesidades de los usuarios. Estas son algunas de las más dudosas.

1 La imagen de marca

Un iPhone siempre será un iPhone:estilo, rendimiento, ecosistema versátil... pero no tiene por qué ser lo mejor de lo mejor por defecto. De hecho, en un mercado saturado de fabricantes y modelos para todos los gustos, la imagen de marca no lo es todo. En otras palabras, la relación calidad-precio no depende tanto de la marca del móvil (Samsung, Xiaomi, etc.) como del modelo determinado, cada cuál con sus especificaciones técnicas concretas. Por ejemplo, para la gran mayoría de usuarios un terminal como el Redmi Note 14 Pro será una mejor compra que un iPhone 16 Pro… y, además, con ello evitarán rascarse demasiado el bolsillo.

2 Pantalla, fluidez en exceso

Consumir todo tipo de vídeos de TikTok a 120 Hz. o darle al vicio con juegos como 'Call of Duty: Mobile' o 'Asphalt 9: Legends' con una tasa de refresco de hasta 144 Hz. se aventura como una experiencia sin parangón:máxima fluidez y extrema suavidad de juego. Eso sí, no es oro todo lo que reluce. Las aplicaciones no tienen por qué estar adaptadas a tal fluidez y, sobre todo, una realidad:exprimir el smartphone a esa tasa de refresco puede provocar que tu flamante batería se agote en un visto y no visto.

3 Núcleos, núcleos y más núcleos

Es de lo que presumen la mayoría de los chipsets del mercado: prácticamente todos los modelos cuentan con ocho, sólo que... las diferencias son palpables entre unos y otros en términos de potencia. ¿El motivo? Cuentan con un tipo de CPU más avanzada, una mayor velocidad de reloj, etc. Por ello, procesadores como el Qualcomm Snapdragon 8 Elite, el MediaTek Dimensity 9200+ o el Apple A17 Pro se implementan únicamente en terminales de gama alta (y, cómo no, precio). Herramientas como AnTuTu dan buena cuenta de las notables diferencias...

4 Megapíxeles omnipresentes

El mejor reclamo de marketing de cualquier smartphone, y con gran diferencia. Y es que pensar que una cámara móvil con más megapíxeles es sinónimo de imágenes de mayor calidad es un gran error y, además, demasiado habitual. La resolución añade más nivel de detalle, sí, e incluso permite imprimir una fotografía sin pérdida de nitidez, pero la realidad es que calidad de una imagen viene determinada por el tipo de lente, la apertura focal del sensor, la estabilización óptica e incluso el algoritmo de procesado (de ello no hay mejores resultados que los de los Pixel).

5 ¿Demasiada autonomía?

No te engañes, una batería de 5.000 mAh. no siempre da más de sí que una de 3.200 mAh, por mucho que el anuncio de turno destaque la autonomía. ¿La razón? En la pila de un smartphone el tamaño no siempre lo es todo: de hecho, las horas sin pasar por un enchufe dependen más de variables como la optimización del terminal, la capa de personalización del fabricante e incluso la eficiencia del panel (las pantallas Amoled u OLED tienen un gasto energético menor). El mejor ejemplo de ello son los iPhone: con una batería a priori más reducida agotan más lentamente la pila que muchos terminales Android.

6 S.O. sin fecha de caducidad

Salir al mercado con lo último del sistema operativo Android (actualmente es la 15) es requisito obligado para cualquier fabricante. Eso sí, la cosa cambia cuando llega la hora de actualizar a la versión más moderna, año a año: es entonces cuando marcas como Samsung sacan pecho, con hasta cuatro años de actualizaciones en muchos de sus terminales... nada que ver con muchas marcas de origen chino (Oppo, Xiaomi, etc.). Y frente a este desolador panorama que acerca una vez más el concepto de obsolescencia programada... Apple, que acostumbra a alargar la vida de sus terminales hasta cinco años más, actualizaciones de sistema y de seguridad inclusive.

7 Móvil con Inteligencia Artificial

Todos la venden como una función exclusiva, única y diferencial, pero lo cierto es que cada fabricante la implementa ya en sus terminales de una u otra forma. Sin excepción. Con Gemini como asistente por defecto en los terminales Android, la mayoría incluye ya ajustes personalizados, asistentes de voz y/o algoritmos inteligentes que afectan a memoria, fotografía y autonomía. Eso sí, entre los más listos de la clase está Samsung, que nutrirá su inmiente versión de OneUI con funciones como las del borrador de audio, la selección inteligente o incluso un asistente de dibujo. Apple, en cambio, aún se las ve y se las desea con Apple Intelligence, y además en versión beta...