Chiara, la 'startup' española que enseña a hablar en público Utilizada por varias compañías del Ibex-35, permite ensayar intervenciones distintas en diferentes ámbitos y atendiendo a todo tipo de factores gracias a la realidad virtual e inteligencia artificial ISAAC ASENJO Madrid Sábado, 9 febrero 2019, 09:29

El simple pensamiento a muchos les puede quitar el sueño. Hablar en público no es exclusivo de políticos y famosos en ruedas de prensa. No confundir con leer, que ahí muchos sacarán buena nota. Se trata de ser capaz de presentar un proyecto, pronunciar unas palabras en algún evento, realizar una propuesta en la empresa ante los propios compañeros o salir airoso en una entrevista de trabajo. Distintas situaciones en las que hay que mantener la calma y moverse con destreza. Se puede recurir a un curso de oratoria pero hay que practicar mucho y no vale ponerse a practicar delante de los padres, hay que hacerlo en situaciones algo más arriesgadas. Y sobre todo realistas en las que el receptor del mensaje no pare de mirar el smartphone, le entre un ataque de tos, le aburra lo que le estén contando o susurre con la persona que tiene al lado.

Esto es posible conseguirlo gracias a la mezcla de realidad virtual e inteligencia artificial que ofrece Chiara, la 'startup' española que enseña a hablar en público a directivos del Ibex, periodistas y a cualquier persona que lo necesite para su día a día. El entrenamiento formativo se desarrolla en un curso en el que hay 24 tipos de escenarios grabados en el mundo real con intervenciones distintas en diferentes ámbitos y atendiendo a todo tipo de factores. Con ayuda de unas gafas de realidad virtual inmersivas, la plataforma creada y fundada por Soraya del Portillo, logra hacer sentir al alumno lo que realmente experimentará cuando tenga que enfrentarse a una reunión de equipo, una charla o una gran conferencia en un auditorio y ofrece feedback a todos aquellos que la prueban.

«En las formaciones presenciales, los alumnos no pueden practicar tanto como les gustaría, ni lo suficiente como para que su habilidad mejore significativamente. Gracias a la Realidad Virtual de Chiara ofrecemos esta posibilidad», asegura con firmeza Del Portillo, a la que se le nota en una simple conversación telefónica su experiencia como formadora en este tipo de habilidades.

La CEO presume de que el afán de mejora y creatividad constante han hecho que sean «la primera consultora que consigue medir de manera objetiva el desarrollo de una habilidad». Aunque no solo medirla, sino «también evaluar el resultado. Actualmente los alumnos que prueban Chiara, obtienen una mejora de cerca del 20%», destaca.

¿Y qué algoritmos analiza Chiara? «La plataforma es capaz de descomponer la voz, analizar y medir los diferentes aspectos que influyen a la hora de comunicar, tales como entonación, volumen, ritmo, velocidad, positividad, claridad, silencios, coletillas o control de la mirada», explica la fundadora.

Durante la charla, la experta en habilidades comunicativas explica que hay varios aspectos fundamentales que hacen que la 'startup' española marque la diferencia. Lo primero es que «está desarrollada por expertos en comunicación y oratoria, además de la estructura pedagógica, provee un feedback cualitativo con tips de mejora, que es lo que consigue que el alumno mejore tras la recomendación o plan de acción», profundiza. Además, las escenas que se viven no son avatares o muñecos, «son personas de verdad, en entornos reales; lo que hace que el grado de inmersión del alumno supere el 90% y sienta que está en una sala o auditorio, y esto solo se consigue con grabaciones 360º», continúa.

Insiste en que Chiara puede ser usada por cualquier profesional para mejorar su comunicación. «La capacidad de transmitir, comunicar, influir o vender es una capacidad transversal para cualquier profesión, empresa o sector». ¿El precio? 520 euros + IVA. Hasta la fecha la plataforma de realidad virtual ha sido usada por más de medio millar de personas de grandes empresas. Entre ellas se encuentran Ferrovial, Endesa, BBVA, Santander, Cepsa o Acciona, entre otras.