De diez rechazos en España a portada de 'Science'

josé a. gonzález Martes, 5 de enero 2021, 00:42 | Actualizado 08:42h. Comenta Compartir

En 2015, el Banco de España avisó que la gran recesión vivida a partir de 2008 había propiciado «el más alto nivel de emigración en la historia». «Los registros -señala el regulador- apuntan a más de 400.000 emigrantes cada año desde 2010». Una de esas cifras cuenta la salida de Ciro Cabal (Madrid, 36 años).

Este joven dejó España por buscar el sueño americano o, quizá, para hacer realidad su sueño en Estados Unidos. Cabal, biólogo titulado por la Universidad Complutense, perdió toda esperanza tras recibir rechazos una y otra vez en universidades españolas para realizar su doctorado. «A España, le falta dinero y financiación», explica a este periódico.

Cabal es también crítico con el sector donde trabaja: «Sí, España tiene un problema base que es el dinero, pero en los departamentos hay endogamia, becas que se dan a dedo y enchufismo», apostilla.

Una acumulación de noes que le llevaron a mirar al otro lado del Atlántico. «No hice nada extraordinario, escribí a profesores cuya investigación me parecía interesante», apunta. «Algunos contestaron, otros no y otros me rechazaron.», señala. Sin embargo, «hasta pude elegir», señala.

Su elección le llevó hasta Nueva Jersey, a la Universidad de Princeton, que tiene alumnos tan renombrados como el fundador de Amazon, Jeff Bezos, o la ex primera dama Michelle Obama. Además, cuenta con uno de los mejores departamentos de ecología del mundo.

Tras cinco años de duro estudio entre las paredes con más prestigio en el mundo de la Biología, el trabajo realizado por Ciro Cabal junto con cuatro españoles ve la luz y lo hace en primera plana.

Su estudio ecofisiológico sobre la competencia entre plantas a través de las raíces por los recursos del suelo se ha convertido en portada de la prestigiosa revista 'Science'. «Pasaron seis meses desde que lo enviamos y tras recibir el email sentimos mucha euforia, alegría y orgullo», detalla.

Además de Cabal, en el trabajo participan los investigadores Ricardo Martínez-García, Aurora de Castro Aguilar, Fernando Valladares y Stephen Pacala. «Somos un grupo multidisciplinar con colaboración internacional».

En su investigación trabajan con modelos matemáticos capaces de predecir la respuesta de las plantas, cómo cambia su crecimiento en presencia de otras con raíces competidoras. «Nuestro modelo demuestra que cuanto más cerca están, más raíces generan, pero menos eficientes son. Se trata de una teoría innovadora que resuelve una controversia», explica.