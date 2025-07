Adiós a 'Pocket': a rey muerto...

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 5 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El proceso es (aún) extremadamente sencillo: basta con seleccionar la noticia de interés, pulsar en 'Compartir con Pocket' en el menú emergente... y listo. No hay más. Y es que en un visto y no visto ese contenido tan atractivo que acabas de descubrir ha quedado cuidadosamente guardado en tu espacio personal. Ahora ya sólo queda lo más difícil (si no imposible): sacar tiempo para leerla.

Así funciona (aún) Pocket, una popular app que permite organizar todo tipo de artículos y contenidos de internet... sin olvidar una gran (y desconocida) función: la de escucharlos como si fueran audios. Eso sí, por obra y gracia de Mozilla este próximo 8 de julio pasará a mejor vida, al igual que lo hicieran en su momento Google Reader (2013), MSN Messenger (2013) o Yahoo Answers (2021). Al menos, a los incondicionales siempre les quedará un consuelo antes de decir adiós para siempre: hasta el martes permitirá exportar esos artículos y listas que recolectaron hace mucho, mucho tiempo...

¿Y ahora? La huella que deja será difícil de olvidar pero tanto la Apple Store (iOS) como la Play Store (Android) cuentan con alternativas más que suficientes y aceptables (navegadores aparte). Estas son las apps más recomendables para tu móvil.

1 Raindrop.io

La gran alternativa para aquellos que quieran organizar todos sus artículos, vídeos y demás contenidos de internet. Cuenta con una interfaz limpia, atractiva y, sobre todo, muy personalizable gracias a sus etiquetas, carpetas, favoritos y filtros. Es multiplataforma y mantiene integración con servicios de terceros aunque, eso sí, carece de un lector de texto a voz integrado (TTS), lo que obliga a tirar de servicios de terceros...

2 Instapaper

Un gran rival para Pocket... venido a menos. Y es que a diferencia de la app de Mozilla resulta muy poco visual. No destaca especialmente por sus posibilidades de personalización, aunque sí ofrece un pequeño lector de texto a voz integrado, condicionado a la suscripción correspondiente. Permite subrayar y tomar notas, además de soportar lectura offline y velocidad ajustable. Ideal para aquellos usuarios que busquen una lectura sin distracciones.

3 @Voice Aloud Reader

Opción muy eficiente que es capaz de guardar todo tipo de artículos para leer más tarde. Dispone de inmensas funciones de personalización a la hora de configurar la interfaz, recibir notificaciones, añadir menús... e incluso pasar el texto a voz. Eso sí, hay un apartado que puede echar atrás a más de uno: su interfaz, muy antigua y muy poco atractiva a la vista. Cuestión de prioridades.

4 ElevenReader

La antítesis de Raindrop.io, pero igualmente práctica. Y es que esta desconocida aplicación está especialmente pensada para poner voz a todo tipo de textos y artículos que encuentres en internet. Su aspecto diferencial es la función de los podcasts GenFM, audios que genera automáticamente partiendo de un texto gracias a la IA. Incluye un importante catálogo de voces a elegir por parte de ese usuario ávido de que le lean las noticias mientras se da un paseo. Limitada en su versión gratuita.

5 NaturalReader

Una alternativa muy solvente y eficaz a la hora de guardar todo tipo de textos y escritos para consultarlos a posteriori. Cuenta con una apariencia sobria y con opciones variadas de personalización, aunque por defecto guarda los archivos en formato 'papel'. Su lector de texto a voz integrado (TTS) es notable, además de contar con una interfaz intuitiva y funcional. Eso sí, el uso gratuito está acotado, ya que para exprimir al máximo el servicio hay que pasar por caja.

6 Matter: Save. Read. Grow

Una gran experiencia de lectura al servicio del usuario. Esta app, disponible únicamente para iPhone, permite recopilar todo tipo de artículos, además de añadir la posibilidad de escuchar los textos de forma integrada. Su sincronización con servicios como los RSS o newsletters le da un plus. Eso sí, para disfrutar de algunas de sus mejores opciones, es necesaria una suscripción.

7 Wallabag

App de código abierto perfecta para guardar artículos y enlaces de interés. Cuenta con opción de subrayado de párrafos, notas y una gran personalización en conjunto. Su punto fuerte es, con diferencia, el de la privacidad, además de que cuenta con una API pública para integraciones personalizadas. Eso sí, no dispone de sistema de recomendaciones ni lector TTS integrado.

8 Bookmark It

No es una app propiamente dicha pero sí un servicio gratuito y de código abierto que permite almacenar todos tus enlaces cómodamente y en un mismo espacio. Su particularidad es que funciona a través de extensiones en el navegador. Eso sí, más allá de que sea de código abierto, tiene una limitación importante: únicamente da opción de almacenar hasta 25 elementos al mes, ya que a partir de ahí toca pasar por caja.