¿Qué hacer con los niños en verano? Ideas y consejos para organizar las vacaciones familiares

Quedan alrededor de dos meses y medio para que termine el curso escolar y hay una pregunta que desde hace algunas semanas se formula en todos los hogares en los que hay menores y no es otra que «¿qué hacemos con ellos durante el verano? ». Lo cierto es que son muchas semanas por delante, pero también es verdad que es amplísimo el abanico de actividades para disfrutar del verano de forma activa (y no únicamente para los más pequeños, sino también en otras edades) que tenemos en nuestro entorno. Es cuestión de ver cuáles son nuestros calendarios y horarios, llegar a un punto de encuentro con los 'txikis' y buscar cuál es la fórmula que mejor nos encaja. En cualquier caso, independientemente de cuál sea la opción escogida, deberemos tener una visión más general del periodo estival, con ciertas prácticas que lo hagan más llevadero para todos. Diremos que, entre el caos veraniego y la rigidez del resto del año, en el punto medio estará ese escenario en el que todos los miembros de la familia nos encontraremos más a gusto.

El verano también es tiempo de fomentar la creatividad y el aprendizaje

Si los adultos llegamos a nuestras vacaciones con ganas de empezarlas, muchas veces con cansancio acumulado y, sobre todo, con necesidad de bajar el ritmo de nuestra rutina… ¿Cómo no van a tener los niños y niñas de nuestro hogar esas mismas sensaciones? En vacaciones hay que bajar el ritmo respecto al resto del año y, sobre todo los adultos, debemos tener también claro que de vez en cuando se agradecen también días sin planes agendados. No pasa nada si nuestros 'txikis' no tienen, a priori, en su agenda una actividad para un día concreto: ya surgirá y, si no aparece, no pasará nada. Improvisar de vez en cuando es una gran opción y si esa falta de ideas nos lleva a estar una tarde tranquilamente, siempre será bien recibida porque es algo que a veces todos necesitamos.

Una rutina flexible

Ese ritmo más bajo que cabeza y cuerpo nos piden cuando llegan las vacaciones no debe entenderse, eso sí, con el caos. Dentro de la flexibilidad, dentro de esa velocidad que será distinta a la de nuestro día a día durante el curso, debemos tener cierta estructura. Podemos ser flexibles, por supuesto, con los horarios de comidas y cenas o con las horas a las que irse a la cama y espertarse, pero con cierto orden. Siempre se agradecerá, por ejemplo, que las mañanas de algunas semanas se dediquen a actividades organizadas (cursos, colonias, deporte…) y que las tardes se reserven para estar en familia, aunque el cómo pueda cambiar en el día a día. Esa rutina tan flexible es siempre agradecida por los más pequeños.

Y, en este punto, también deberemos tener otro aspecto en cuenta para que el verano sea más llevadero para todos y no es otro que el hecho de que los niños deben estar con niños. Podemos apuntarles a actividades en las que, en grupo, compartan tiempo con otros niños y niñas de su edad; podemos fomentar quedadas con su círculo de amistades o intentar que pasen más tiempo con sus primos y primas… A ellos les ayudará a socializar, a compartir tiempo de ocio y, por qué no decirlo, nosotros agradeceremos también esos momentos en los que estarán más pendiente de sus compañeros de juegos que de nosotros. Y es que también debemos tener claro que si ellos están ocupados (porque están entretenidos con sus amistades o porque les hemos apuntado a cualquier tipo de actividad) los padres y madres tendremos también tiempo para nosotros mismos.

Creatividad y aprendizaje

El verano es también tiempo para fomentar la creatividad de los más pequeños (de ahí que también sea positivo que tengan fechas sin planes para que puedan incluso aburrirse e inventar opciones entretenidas con las que pasar el tiempo) y para aprender. Para la parte más creativa, siempre nos vendrá bien proveernos de materiales para hacer manualidades o pintar, además de, por supuesto, libros y cuentos. ¿No es una gran opción leer en la playa o en la piscina?

Y también es tiempo de aprender, pero se puede hacer desde diferentes enfoques. El verano puede ser la fecha elegida para reforzar ciertos conocimientos o podemos querer aprovechar esas semanas para realizar algunos cursos que durante el resto del año no se pueden llevar a cabo. Pero las vacaciones estivales también pueden ser aprovechadas para aprender de una manera más relajada, casi sin que se note. Podemos fomentar los juegos que implican retos mentales, podemos hacer turismo cultural, también es una gran opción cocinar con ellos y, por supuesto, es tiempo de descubrir la naturaleza que nos rodea.

Sea cual sea la opción elegida, en las próximas páginas encontrará una selección de actividades para el verano en la que los idiomas, el deporte, el entretenimiento y las colonias con las que niños, jóvenes y, en algunos casos, también adultos pueden aprovechar las vacaciones veraniegas.