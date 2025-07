La tecnología, un 'ingrediente' más en la cocina

Lunes, 7 de julio 2025, 09:36 Compartir

Transformar el mundo es posible gracias a la tecnología. Y en muchos más sectores de los que podamos imaginar. Prueba de ello es el caso de éxito entre dos empresas como CH Group y K35, partner tecnológico de Huawei. La primera es líder en soluciones de servicios y equipamiento de cocinas industriales para restauración, hoteles, centros sanitarios, hospitales, colegios, colectivos e industria alimentaria. La segunda, por su parte, es una de las empresas de referencia en soluciones IT en el País Vasco y Navarra.

Y sí, en la cocina la tecnología tiene mucho que decir, es un 'ingrediente' más, como ha quedado acreditado con la solución que K35 ha diseñado para CH Group y que ha permitido la transformación digital integral del entorno IT de esta empresa líder en equipamiento de cocinas profesionales.

Como sucede en otros muchos casos, CH Group contaba con una infraestructura IT basada en sistemas tradicionales que no ofrecían la fl exibilidad, seguridad, ni el rendimiento necesario para acometer el crecimiento previsto por la compañía ni su intenso proceso de transformación digital. Por delante, la necesidad de poner los cimientos para solucionar los problemas derivados de una infraestructura obsoleta y incapaz de soportar nuevos y exigentes procesos empresariales y de cumplimiento normativo. CH Group contaba con equipos de almacenamiento y servidores limitados para entornos de misión crítica que necesitaban para acometer su ambicioso plan de transformación digital; contaban con una solución de virtualización open source insufi ciente para entornos críticos y, además, sin posibilidad de disponer de herramientas nativas GRC para procesos de cumplimiento; las copias de seguridad eran las tradicionales, sin funcionalidades de protección ante nuevas amenazas. En definitiva, una infraestructura heredada, no escalable, sin elementos de recuperación de desastres modernos, con altos costes energéticos y sin elementos de gestión proactiva y preventiva modernos.

Una solución integral

CH Group estableció un proceso de selección muy exigente para contratar al socio tecnológico que les ayudara a dar el salto a un nivel tecnológico y de servicio especializado de alto valor. La propuesta de K35 y Huawei fue la seleccionada por diseño, implementación y funcionalidades tecnológica únicas de Huawei, que suponía una solución integral basada en una infraestructura moderna, de última generación, resiliente, estandarizada y segura que garantizaba una alta disponibilidad coherente con una arqui tectura centralizada de la que dependerían diversas sedes y que, a su vez, requería disponer de herramientas y procesos acordes al cumplimiento con procesos que garantizasen la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información así como el cumplimiento riguroso de la futura directiva NIS2.

La transformación liderada por K35 ha generado un antes y un después en la operativa IT de CH Group, mejorando todo su rendimiento, además de un ahorro significativo en costes de adquisición, mantenimiento o consumo energético

La solución hacía realidad varios puntos determinantes. Entre otros, contar con la tecnología más avanzada a un coste accesible como hiperconvergencia de vanguardia, con redundancia, seguridad y cumplimiento desde el diseño; con nodos de alto rendimiento xFusion, con la mejor efi ciencia energética del mercado y unas innovaciones técnicas, operativas y de disponibilidad potenciadas con IA; almacenamiento Huawei OceanStor all-fl ash híbridas con el mayor rendimiento del mercado; plataforma de virtualización Huawei DCS líder en Asia Pacífi co en virtualización empresarial y la mejor alternativa corporativa a VMware. Plataforma de backup y DR inteligente, automatizado, y sin dependencia de software de terceros, con tecnología basada en IA para la protección contra nuevas y sofi sticadas amenazas. Todo ello integrado con Huawei OceanProtect para procesos de recuperación integral de desastres DR en entornos híbridos y distribuidos.

La transformación liderada por K35 ha generado un antes y un después en la operativa IT del cliente: rendimiento mejorado x5, un ahorro signifi cativo en plataforma de virtualización empresarial gracias a proponer una alternativa a VMWare a una fracción de coste (incluyendo soporte y herramientas adecuados a entornos empresariales críticos y herramientas nativas de cumplimiento y trazabilidad), protección avanzada de datos con plataforma de backups y DR adaptados contra nuevas amenazas que aseguran la continuidad de negocio. CH Group cuenta ahora con una infraestructura lista para escalar y preparada para asumir nuevos proyectos tecnológicos con un ahorro significativo en costes de adquisición, mantenimiento y consumo energético frente a otros fabricantes. Además, cuenta con un avanzado sistema resiliente que no estaba al alcance de empresas pyme hasta ahora, y que la tecnología única de ciberseguridad integrada en infraestructura de Huawei, ampliada y mejorada, la ha hecho realidad a un coste desconocido hasta ahora.

La alianza CH Group y K35 ha sido todo un éxito y refl eja cómo la tecnología Huawei más avanzada junto a los conocimientos especialistas articulados en servicios avanzados de K35 pueden implementarse en cualquier sector donde la trasformación digital supone un reto de alta intensidad tecnológica, permitiendo no solo mejorar la competitividad sino poner en marcha una verdadera palanca de transformación del negocio.