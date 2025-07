Senvia Systems: tecnología de ciberseguridad desde Gipuzkoa para proteger lo más crítico

Lunes, 7 de julio 2025, 09:37 Compartir

En un contexto donde la ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas, instituciones y ciudadanos, la capacidad de controlar quién accede a los sistemas críticos y cómo se gestiona esa información es más importante que nunca. En este terreno se mueve Senvia Systems, una empresa tecnológica ubicada en Gipuzkoa, que se ha especializado en implantar soluciones avanzadas de gestión de activos IT y protección de infraestructuras críticas.

Más allá de controlar quién accede a qué, Senvia Systems pone especial énfasis en la monitorización continua de las infraestructuras críticas, un trabajo muchas veces invisible pero esencial para el buen funcionamiento de cualquier organización moderna. Se trata de supervisar en tiempo real todo lo que ocurre en los sistemas clave: accesos, comandos ejecutados, patrones de uso, alertas de comportamiento anómalo o intentos de conexión fuera de horario o desde ubicaciones no autorizadas. Esta vigilancia constante permite no solo detectar incidentes antes de que causen daño, sino también tener una trazabilidad total ante auditorías o investigaciones internas.

Gracias a esta monitorización inteligente, las empresas pueden anticiparse a fallos operativos, prevenir accesos indebidos y garantizar que sus sistemas más sensibles estén siempre protegidos. Es una labor que no se ve, que ocurre en segundo plano, pero que marca la diferencia entre la continuidad operativa y el caos. Como explican desde Senvia Systems, «la seguridad no es solo proteger lo que tenemos, sino asegurarse de que todo sigue funcionando cada día como debe».

Shadow: gestión integral del puesto de trabajo

Una de las funcionalidades más valoradas que ofrece Senvia Systems es el servicio SENVIA Shadow, diseñado para gestionar equipamientos del puesto de trabajo. Por ejemplo, su departamento técnico nos indica que permite recuperar de forma segura las claves de cifrado de dispositivos protegidos con BitLocker, algo fundamental para departamentos IT que necesitan intervenir rápidamente sin comprometer la seguridad ni romper la trazabilidad.

En entornos con gran número de dispositivos cifrados o usuarios remotos, esta capacidad se traduce en menos interrupciones y más control.

Innovación local con impacto global

Aunque la tecnología que implementa tiene alcance internacional, Senvia Systems aporta un valor clave: implantación personalizada, soporte en castellano y euskera, y conocimiento profundo del tejido empresarial vasco. Su experiencia en ciberseguridad, combinada con una visión práctica, ha hecho que empresas de distintos sectores recurran a su acompañamiento para mejorar sus infraestructuras digitales.

Desde Gipuzkoa, esta empresa demuestra que la innovación tecnológica también se construye con proximidad, experiencia y compromiso.

Continuidad de negocio

Cada vez más organizaciones se enfrentan a una pregunta clave: «¿Cuánto tiempo necesitas para volver a la normalidad si todo falla?» La respuesta a esa pregunta define no solo la madurez tecnológica de una empresa, sino su resiliencia operativa. En este sentido, Senvia Systems ayuda a diseñar e implantar planes de recuperación ante desastres (DRP), que permiten minimizar el impacto de fallos críticos, ciberataques o pérdidas masivas de servicio. Estos planes incluyen desde la replicación de sistemas hasta la definición de prioridades de restauración y pruebas periódicas de recuperación. No se trata solo de tener copias de seguridad, sino de saber qué restaurar primero, en cuánto tiempo y con qué recursos. La demanda de estos servicios ha crecido notablemente, impulsada por entornos híbridos, ciberamenazas cada vez más sofisticadas y una mayor exigencia normativa. Disponer de un DRP bien estructurado ya no es una opción: es una garantía de continuidad en un mundo donde lo inesperado ocurre más a menudo de lo que nos gustaría.

Proyectos IT

Además de su enfoque en seguridad, Senvia Systems cuenta con una sólida experiencia en el diseño e implantación de proyectos IT a medida, adaptados a las necesidades reales de cada empresa. Desde la planificación inicial hasta el despliegue y la formación, su equipo técnico acompaña todo el ciclo del proyecto, con una visión integradora que tiene en cuenta tanto la infraestructura existente como los objetivos estratégicos del cliente. Esto les permite abordar con garantías proyectos complejos como migraciones, virtualización, consolidación de servidores, despliegue de entornos híbridos o integración de nuevas tecnologías en sistemas ya operativos. Su capacidad para traducir necesidades de negocio en soluciones técnicas eficaces es, sin duda, uno de los factores que más valoran sus clientes.

Además, Senvia Systems trabaja con empresas que necesitan reforzar su postura defensiva mediante servicios especializados como pentesting (test de intrusión) o monitorización 24/7 a través de un SOC (Security Operations Center). Estas capacidades permiten detectar vulnerabilidades antes de que sean explotadas y responder en tiempo real ante posibles incidentes de seguridad. Los test de penetración simulan ataques reales para evaluar la resistencia de los sistemas, mientras que el SOC proporciona una vigilancia constante de la red, análisis de alertas y respuesta inmediata ante amenazas. Este enfoque proactivo, combinado con el conocimiento técnico del equipo de Senvia, ofrece a las organizaciones un blindaje realista y adaptado frente a un entorno cada vez más hostil.

Así, Senvia Systems ofrece un portafolio integral de servicios diseñados para cubrir todas las necesidades IT como la administración y supervisión continua de sistemas informáticos para garantizar su óptimo funcionamiento; la gestión integral de infraestructuras tecnológicas, incluyendo la provisión y mantenimiento de equipos y aplicaciones; soluciones de almacenamiento y gestión de datos en la nube, abarcando información, servidores y copias de seguridad; asesoramiento y ejecución de estrategias para digitalizar procesos empresariales, mejorando la eficiencia y competitividad; diseño de planes para minimizar los tiempos de recuperación ante desastres y asegurar la continuidad del negocio, y la facilitación de financiación pública y privada y de obtención de certificaciones clave como ISO 27001, NIS2 y ENS. «Nuestro objetivo es impulsar la digitalización empresarial con soluciones accesibles y sostenibles», indica su director comercial Aritz Gómez.