«Vaya seguridad tenemos, vaya paciencia la de la policía»

A.S. nos dice «vaya seguridad tenemos y vaya paciencia tiene la policía». Relata lo sucedido el pasado martes, a mediodía en la calle Urbieta de San Sebastián donde estaban intentado atracar a un anciano, la guardia municipal con cuatro integrantes y dos coches patrulla acudió al lugar de los hechos, incautando al presunto delincuente 450 € en metálico, de dudosa procedencia. A.S. felicita a la policía pero asegura que no pueden hacer más. «entran por una puerta y salen por la otra».