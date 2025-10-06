Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A Quien corresponda

Rejillas destrozadas en la Plaza del Campo de Atotxa

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:16

M. L. propietaria de una plaza de garaje de la Plaza del Campo de Atotxa, denuncia el estado de las rejillas de la plaza «no es un tema nuevo, llevan años en mal estado, aunque ahora el problema se ha agravado. En los garajes tenemos goteras y nos han dicho que el problema se produce por el mal estado de la recogida de aguas de la plaza. Los vehículos de acceso al supermercado y ahora con la maquinaria pesada de las obras del TAV han agravado el problema. Han puesto unas vallas que están todo el día en el suelo. Esperemos que arreglen los sumideros y acoten la entrada de vehículos». A quien corresponda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  5. 5

    «Supongo que me ha pasado factura la gestión, pero contentar a todos es imposible»
  6. 6 La curiosa tienda vasco-japonesa del País Vasco francés en la que «las señoras hacen sus compras»
  7. 7 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  8. 8 Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata
  9. 9

    El PNV «no apoyará» el paro de tres horas en favor de Palestina por considerarlo «exagerado»
  10. 10 El chef del mejor restaurante del mundo llega a San Sebastián: «Maido es un lugar feliz que tiene el cariño de la gente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Rejillas destrozadas en la Plaza del Campo de Atotxa

Rejillas destrozadas en la Plaza del Campo de Atotxa