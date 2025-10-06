Rejillas destrozadas en la Plaza del Campo de Atotxa

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:16 Compartir

M. L. propietaria de una plaza de garaje de la Plaza del Campo de Atotxa, denuncia el estado de las rejillas de la plaza «no es un tema nuevo, llevan años en mal estado, aunque ahora el problema se ha agravado. En los garajes tenemos goteras y nos han dicho que el problema se produce por el mal estado de la recogida de aguas de la plaza. Los vehículos de acceso al supermercado y ahora con la maquinaria pesada de las obras del TAV han agravado el problema. Han puesto unas vallas que están todo el día en el suelo. Esperemos que arreglen los sumideros y acoten la entrada de vehículos». A quien corresponda.