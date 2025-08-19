Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A Quien corresponda

El mar lo convertimos en un gran contenedor de basuras

Martes, 19 de agosto 2025, 08:00

I.G. dice «Escribo para denunciar el poco control de las basuras. No entiendo porque la gente tira al suelo los boletos de la tómbola , y lo hacen desde señoras , jóvenes y niños, ¿se le podría dar indicaciones por parte del feriante que no las tirasen al suelo?. Por otra parte habría que ver qué pasa cuando se deja la basura en el muro .. tenemos un mar contaminado y ¿seguimos siendo descuidados con la basura?. No sé realmente qué se puede hacer pero no es normal lo que pasa en las ferias» . A quien corresponda

El mar lo convertimos en un gran contenedor de basuras