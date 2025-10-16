Irún: «Los franceses no respetan las zonas de residentes, la policía no hace nada»

Jueves, 16 de octubre 2025, 06:30 Compartir

Un vecino de Irún de la zona de María juncal Lavandibar dice «Nos han puesto una zona de residentes que no funciona debido a que los franceses no hacen caso, se les ha comunicado al SAC por escrito que se puede poner barreras o un pivote para que solo entren residentes y podamos aparcar debido a que no pueden entrar la grúa a retirar el coche. La policía no va a retirar los coches ni a multar» «Además hay una zona en la acera que aparca todo el mundo y no dejan pasar. Nosotros tenemos niños y tenemos que ir a la carretera con los críos por qué por la acera se les dijo que pusieran pivotes pero no hacen caso ni van a multar ni nada es una zona sin ley de tráfico varios ertzainas nos dijeron que hiciéramos un escrito que ellos no podían hacer nada por qué era de la policía de Irún y como siempre ellos no hacen nada estamos llamando todo los días los vecinos y ni el ayuntamiento ni la policía hace nada y encima Solo pedimos que en la zona de residencia solo pueda aparcar los residentes y que dejen las aceras libres». A quien corresponda.