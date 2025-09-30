Cercanías Renfe: «Se parece más al transporte de animales que al de personas»

Martes, 30 de septiembre 2025, 08:40 Compartir

M.B. nos dice, quisiera trasladar una queja formal que afecta a los usuarios de la línea de cercanías de Donostia, quienes desde hace varios meses venimos sufriendo un servicio claramente deficiente como consecuencia de las obras de alta velocidad.

Los retrasos constantes, los cambios de horarios, la supresión de servicios directos y semidirectos, así como la reducción progresiva del número de trayectos diarios están afectando de manera muy grave a miles de personas que dependen exclusivamente del tren como medio de transporte.

En un primer momento, se intentó paliar la situación con la incorporación de convoyes dobles, con el fin de absorber la demanda generada por la reducción de viajes. Sin embargo, actualmente, y tras un verano entero en el que los usuarios hemos tenido que soportar transbordos continuos durante agosto y septiembre, la situación ha empeorado de manera considerable.

En la actualidad, durante las horas punta, la frecuencia de paso se ha reducido en muchos casos a un tren por hora, compuesto además por una sola unidad. Esta circunstancia resulta absolutamente insuficiente para atender el volumen de pasajeros. A primera hora de la mañana, a partir de la cuarta parada en dirección a Irún, los trenes ya circulan completamente saturados, con numerosas paradas todavía por delante hasta llegar a Donostia, destino donde desciende la mayor parte de los viajeros.

El servicio, en consecuencia, no solo es escaso en cuanto a número de trenes, sino también incapaz de garantizar unas condiciones mínimas de calidad y comodidad para los usuarios. Viajar en estas circunstancias, en trayectos que en muchos casos superan la hora de duración, supone hacerlo en condiciones de hacinamiento impropias de un servicio público que debería priorizar el bienestar de sus clientes.

Si se mantiene la actual planificación de horarios y frecuencias, resulta imprescindible reforzar los convoyes con unidades dobles en horas punta, para evitar que los pasajeros se vean obligados a desplazarse en condiciones que recuerdan más al transporte de animales que al de personas. Por todo lo expuesto, solicito que esta carta sea publicada como reflejo del malestar ciudadano y como una queja formal hacia la situación actual, que afecta de manera directa a miles de personas cada día. A quien corresponda.