Los cambios de circulación en el barrio de Loiola, no convencen

Tras el cambio de sentido de la circulación del barrio de Loyola, C.R. hace algunas puntualizaciones. «Dejaron de cualquier manera algunas bicis que, si no están abandonadas, lo parecen, ramas de árbol rotas, etc. todo ello bien señalizado con unas vallas, ¡no vaya a ser que a alguien se le pase por la cabeza que ahí podría encontrar aparcamiento!. Esto no es cosa de un día. Desde que a mediados de julio, justo en vísperas de las fiestas del barrio, empezaron a levantar las aceras y continuaron por cambiar el sentido de circulación con una evidente falta de planificación y supervisión, ha quedado patente la dejadez y el abandono. No sé si se pretendía una mejora de la movilidad pero el resultado es que sigue habiendo que dar demasiados rodeos con innumerables rotondas y semáforos para entrar y salir, que se ha alejado el recorrido de algunas líneas de autobús que pasaban por el barrio, que cada vez se ve más mermado el ya de por sí escaso espacio de aparcamiento y que nadie se preocupa por las necesidades reales de los vecinos en el día a día». A quien corresponda.