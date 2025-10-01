Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A Quien corresponda

Los cambios de circulación en el barrio de Loiola, no convencen

Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:30

Tras el cambio de sentido de la circulación del barrio de Loyola, C.R. hace algunas puntualizaciones. «Dejaron de cualquier manera algunas bicis que, si no están abandonadas, lo parecen, ramas de árbol rotas, etc. todo ello bien señalizado con unas vallas, ¡no vaya a ser que a alguien se le pase por la cabeza que ahí podría encontrar aparcamiento!. Esto no es cosa de un día. Desde que a mediados de julio, justo en vísperas de las fiestas del barrio, empezaron a levantar las aceras y continuaron por cambiar el sentido de circulación con una evidente falta de planificación y supervisión, ha quedado patente la dejadez y el abandono. No sé si se pretendía una mejora de la movilidad pero el resultado es que sigue habiendo que dar demasiados rodeos con innumerables rotondas y semáforos para entrar y salir, que se ha alejado el recorrido de algunas líneas de autobús que pasaban por el barrio, que cada vez se ve más mermado el ya de por sí escaso espacio de aparcamiento y que nadie se preocupa por las necesidades reales de los vecinos en el día a día». A quien corresponda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  3. 3

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  4. 4

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  5. 5

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  6. 6

    Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres
  7. 7

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  8. 8

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  9. 9 ¿Qué es el índice de precios?¿A quién afecta?
  10. 10

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los cambios de circulación en el barrio de Loiola, no convencen

Los cambios de circulación en el barrio de Loiola, no convencen