Pinturas ecológicas para vivir de forma sostenible y saludable

En un contexto en el que la sostenibilidad lo inunda todo, el sector de la construcción y las reformas también se une a un movimiento que busca entornos más saludables y seguros en los que habitar. Hogares, entornos laborales o educativos pueden convertirse en instalaciones más sostenibles si a la hora de pintarlas se eligen los materiales adecuados. Hablamos, en este caso, de pinturas ecológicas que redundan en numerosos beneficios para todas las personas, pero especialmente para niños o aquellos que padecen enfermedades del aparato respiratorio. La Ikastola Orereta de Errenteria, concienciada con esta realidad, ha reformado recientemente sus instalaciones siguiendo estos parámetros y confiando el pintado a los productos de la marca alemana Keim que, en Gipuzkoa, distribuye Cepinsa. La pintura elegida para esta actuación ha sido Keim Innotop, una pintura caracterizada por una composición libre de disolventes, plastificantes, conservantes y otras sustancias biocidas. No puede obviarse que dichas sustancias resultas tóxicas para el ser humano y pueden producir problemas respiratorios, asma y alergias, por lo que estas pinturas de composición mineral «son una forma de asegurar un clima interior sano, especialmente importante en lugares con el sistema inmune más débil como es, en este caso, un colegio», señala Javier Mesanza, delegado en la zona norte de pinturas Keim. Esto se traduce en que los productos Keim son pinturas «enormemente transpirables que ofrecen una protección natural a la proliferación de mohos y otros microorganismos», al mismo tiempo que, a nivel de seguridad, su composición mineral hace que «no ardan ni desprendan gases tóxicos en caso de incendio », explica Mesanza. Además de todo ello, ofrecen un resultado «extremadamente duradero y más resistente» que las pinturas convencionales del mercado.

Cepinsa y Keim, dos firmas alineadas

Referente y líder en la innovación del sector de las pinturas, Keim es una firma alemana con más de 140 años de historia dedicados a la fabricación de pinturas de silicato a partir de recursos materiales, de forma que resultan respetuosas con el medioambiente. Válidos tanto para interior como para exterior, sus productos pueden presumir de una alta durabilidad y resistencia a los rayos UV, con una gama de tonalidades intemporales de estética elegante que se integran de forma armoniosa en el entorno, pudiendo combinarse perfectamente. Cepinsa es una firma consolidada y especialista en la distribución de pintura y decoración que cuenta desde hace un largo tiempo en su catálogo con esta marca a la que destinan en exclusiva una persona técnica. Al margen de esta relación comercial, Cepinsa comparte con Keim un claro compromiso por impulsar pinturas inocuas para la salud y respetuosas con el medioambiente, tanto en su fabricación con en su vida útil. Es por ello que desde sus puntos de venta afrontan el reto de concienciar a los compradores particulares este mensaje compartido.

Primer certificado Cradle to Cradle en Gipuzkoa

La Ikastola Orereta ha aplicado las pinturas KEIM que han obtenido la certificación Cradle to Cradle, siendo el primer espacio público del territorio en emplear pinturas que certifican dicho sello. Se trata del certificado más prestigioso en relación con aspectos de sostenibilidad que existe a nivel mundial. Vigente desde 2002, Cradle to Cradle reconoce a sistemas económicos circulares, basados en productos seguros y responsables con el medioambiente. No en vano, el Estadio Olímpico de Barcelona se renovó empleando las pinturas Keim, obteniendo esta misma certificación.

Cepinsa Teléfono: 670 356 914

Oiartzun: Pol. Lintzirin, 5. Tel. 943 26 00 22

Donostia: Secundino Esnaola, 11 . Tel. 943 28 07 11

Web: www.cepinsa.com/ www.keim.com