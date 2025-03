Mil futuros a tu alcance en la universidad pública vasca

Jueves, 27 de marzo 2025, 09:10 Compartir

La Universidad del País Vasco presenta para el curso 2025-2026 una oferta consolidada, amplia y diversa. El futuro estudiantado dispone de un total de 107 estudios de grado de todas las áreas del conocimiento.

En concreto, la UPV/EHU cuenta con una oferta de 15 dobles grados. Uno de ellos, el doble grado Business + Economics, se cursa íntegramente en inglés, al igual que Biomedical Engineering. Así mismo, se ofrecen varios grados trilingües: Educación Primaria, Educación Infantil y Logopedia.

La universidad pública facilita a su alumnado la posibilidad de vivir una experiencia formativa internacional mediante los programas de Erasmus+, América Latina y Otros Destinos, a través de cursos intensivos de corta duración (BIPs) y movilidades largas para estudios y prácticas. Entre los nuevos destinos están Sudáfrica, Kenia o Indonesia y ciudades como Toronto, Boston o Río de Janeiro.

Así mismo, se ofrece al alumnado distintas modalidades de formación en entornos profesionales. Por un lado, las prácti Recurcas curriculares o extracurriculares, más de 13.000 cada año, permiten realizar una parte de la formación en un contexto laboral. Las prácticas cobran especial relevancia en los grados del ámbito de la salud, con extensos periodos de aprendizaje en entornos sanitarios. Por otro, la Formación Dual permite combinar el aprendizaje en la universidad con el desempeño profesional remunerado en una empresa. La oferta se ha incrementado hasta 16 proyectos de Formación Dual en grado, dos de ellos internacionales. La calidad de estos proyectos viene avalada por el modelo propio de la UPV/EHU para la Formación Dual, EHUduala.

El 92 % de las personas graduadas en la UPV/EHU está ocupada tres años después

Otra de las novedades para el próximo curso son los recorridos formativos 2+3 LH + EHU. Estos recorridos permiten cursar en 5 años un ciclo superior de Formación Profesional y un grado en un ámbito estrechamente relacionado. A la oferta ya existente en el centro adscrito Escuela de Ingeniería Dual de Elgoibar, en la que 3 CFGS pueden combinarse con el Grado de Ingeniería en Innovación, se le sumará en el curso 2025-2026 un proyecto piloto en la Facultad de Informática, en el que por primera vez los ciclos de Desarrollo de Aplicaciones Web, de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, y de Administración de Sistemas Informáticos en Red se podrán conectar con el Grado de Informática.

Másteres con prácticas

En el próximo curso 2025-2026 la Universidad del País Vasco ofertará 103 másteres universitarios, 34 másteres de formación permanente (estos últimos son titulaciones de alta especialización y clara orientación profesional) y 67 doctorados. Destaca el elevado número de programas organizados con otras universidades estatales y extranjeras, así como nueve másteres Erasmus Mundus. Además, hay másteres impartidos en Formación Dual y con el sello de internacionalización reconocidos por la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (Unibasq). Once másteres universitarios habilitan para el desempeño de profesiones como la abogacía y procura o profesorado de secundaria y en la mayoría de los másteres se ofrecen prácticas. Así mismo, dos Máster Erasmus Mundus, uno en Contaminación y Toxicología Ambiental y, otro, en Medio Ambiente y Recursos Marinos han obtenido el certificado EAQAJP (European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes), que otorga la Comisión Europea para resaltar la calidad de los posgrados y el alto perfil internacional.

Incorporación laboral

Según el último 'Estudio de Incorporación a la Vida Laboral', que ha realizado el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, un 92 % de las personas graduadas en 2020 en la UPV/EHU estaba ocupada tres años después. Y entre aquellas que ese año terminaron un máster, el 94,6 % de las personas empleadas tienen un empleo asociado a su nivel de formación.